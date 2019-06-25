إيران تستنكر عقوبات البيت الأبيض وتصفه بالمتخلف عقليا

استنكر الرئيس الإيراني حسن روحاني العقوبات الأمريكية الجديدة على المرشد الإيراني علي خامنئي ووصف البيت الأبيض بأنه "متخلف عقليا".
تصريحات روحاني:
- في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة قال روحاني إن العقوبات على خامنئي ستفشل لأنه لا يملك أرصدة في الخارج، وإن جولة العقوبات الأخيرة مؤشر على يأس الولايات المتحدة.
- أضاف "تصرفات البيت الأبيض تدل على أنه متخلف عقليا… وصبر طهران الاستراتيجي لا يعني أننا نشعر بالخوف".
- قال إن بلاده سترد على أي تعد على حدودها لأنها تعتبرها خطا أحمر.
- أضاف أن بلاده تتحلى بالصبر الاستراتيجي لكنها لا تخشى شيئا. وأوضح أن رد بلاده على خرق الطائرة المسيرة الأمريكية جرى خلال دقائق بواسطة منظومة محلية الصنع.
- أوضح أن الصاروخ الذي استهدف الطائرة الأمريكية المسيرة صناعة إيرانية وليس صاروخا من طراز أس 300.
- أشار إلى أن فرض عقوبات أمريكية على وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يظهر أن واشنطن تكذب بشأن رغبتها بالحوار مع إيران.
الطريق مفتوح أمام إيران لإجراء محادثات:
- قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الثلاثاء، إن بلاده لا تزال مستعدة لإجراء محادثات مع إيران، في تصريحات جاءت بعدما شددت الولايات المتحدة العقوبات على طهران.
- قال بولتون في القدس: "ترك الرئيس الباب مفتوحا أمام إجراء مفاوضات حقيقية للقضاء على برنامج الأسلحة النووية الإيراني بشكل كامل يمكن التحقق منه ، وعلى أنظمة إطلاق صواريخها الباليستية، وعلى دعمها للإرهاب الدولي، وتصرفاتها المؤذية الأخرى في أنحاء العالم".
- تابع قائلا "كل ما على إيران فعله هو العبور من هذا الباب المفتوح".
- كان بولتون يتحدث في بداية اجتماع مع نظيريه الإسرائيلي والروسي ومن المتوقع أن يركز على إيران وسوريا.
- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستواصل العمل من أجل منع إيران من التموضع عسكريا في سوريا لمهاجمة إسرائيل، وحذر من رد قوي على أي هجوم إيراني.
جلسة مشاورات مغلقة بشأن إيران:
- دعا مجلس الأمن الدولي عقب جلسة مشاورات مغلقة بشأن إيران إلى حل الخلافات في منطقة الخليج بالحوار وبطريقة سلمية، وحث الأطراف المعنية ودول المنطقة على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، واتخاذ خطوات لخفض التصعيد.
- دان المجلس، في بيان تلاه مندوب الكويت منصور العتيبي، الهجوم على ناقلات النفط واعتبر أنه يمثل تهديدا خطيرا للملاحة البحرية وإمدادات الطاقة مما يتعارض مع القواعد الدولية المتعلقة بحرية الملاحة والنقل البحري، فضلا عن تهديد السلم والأمن الدوليين.
- أعلن القائم بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين أنه أبلغ مجلس الأمن بأن سياسة بلاده تجاه إيران لا تزال قائمة على جهد اقتصادي ودبلوماسي لإعادتها لمائدة التفاوض.
- قال كوهين إنه أبلغ المجلس بأن الأدلة الأمريكية تُظهر أن إيران مسؤولة عن الهجمات على ناقلات نفط بالخليج في مايو/أيار ويونيو/حزيران، داعيا العالم إلى إبلاغ الحكومة الإيرانية بأن هذا "غير مقبول".
- قال المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي قبل الجلسة المغلقة لمجلس الأمن إن بلاده منفتحة على الحوار وتدعو الأمم المتحدة إلى التحرك من أجل الخروج من الأزمة الحالية.
- أضاف أن العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران تظهر عدم احترام واشنطن للقانون الدولي.
- أكد روانجي أن بلاده لن تقبل الدخول في محادثات مع الولايات المتحدة بينما هي تحت تهديد العقوبات.
- قال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي إن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران هي إجراءات غير مسبوقة، وأضاف أن العقوبات الجديدة تبطل كل إشارات واشنطن إلى الاستعداد للحوار.
خلفيات:
- وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمرا تنفيذيا بفرض العقوبات، أمس الإثنين، في خطوة مثيرة لم يسبق لها مثيل لزيادة الضغط على إيران بعد إسقاط طهران لطائرة أمريكية مسيرة الأسبوع الماضي.
- قال ترمب إن العقوبات تأتي جزئيا في إطار الرد على إسقاط الطائرة المسيرة، لكنها كانت ستحدث على أي حال.
- تشمل العقوبات الأمريكية الجديدة وزير خارجية إيران جواد ظريف وثمانية من كبار قادة الحرس الثوري والبحرية والطيران الحربي الإيراني.
- قال ترمب إن هذه العقوبات ستجمد مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية، وستمنع خامنئي من الوصول إلى موارد مالية، مضيفا أن المرشد الأعلى مسؤول عما سماه "سلوك إيران العدائي".
- قال أثناء توقيعه الأمر بالمكتب البيضاوي "سنواصل زيادة الضغوط على طهران.. لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي مطلقا.. لا نطلب النزاع"، وأكد أنه استنادا إلى استجابة إيران يمكن إنهاء العقوبات غدا، أو "يمكن أن تستمر لسنوات مقبلة".