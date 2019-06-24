واشنطن ترسل 3 سفن حربية جديدة إلى الشرق الأوسط

أعلنت البحرية الأمريكية، الإثنين، وصول 3 سفن حربية، بينها واحدة هجومية، إلى منطقة الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات مع إيران.

وصول سفن حربية جديدة إلى الشرق الأوسط

نقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن بيان للبحرية الأمريكية أن السفينة الحربية الأمريكية الهجومية البرمائية "USS Boxer" وسفينة النقل البرمائية "USS John P. Murtha" وسفينة إنزال المركبات البرمائية "ship USS Harpers Ferry" وصلت إلى منطقة الأسطول الخامس.

يتمركز الأسطول الخامس الأمريكي في منطقة الخليج بالبحرين، وهو مسؤول عن القوات البحرية في منطقة الخليج والبحر الأحمر وبحر العرب وأجزاء من المحيط الهندي.

يبلغ عدد الجنود الأمريكيين والمدنيين العاملين لصالح وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في البحرين 9 آلاف و335 شخصا، وفق ما ذكرته مجلة "نيوزويك" الأمريكية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

بيان البحرية الامريكية لم يوضح أي تفاصيل حول المكان الذي جاءت منه السفن.

"قادرون على إسقاط أي طائرة"

قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، الأدميرال حسين خانزادي، قال الإثنين، إن بلاده قادرة على إسقاط أي طائرة مسيرة أمريكية للتجسس، على غرار الطائرة التي أسقطها الحرس الثوري الأسبوع الماضي. ‎

خانزادي أضاف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية إن "العدو (الولايات المتحدة) أرسل أكثر طائرات التجسس حداثة وتطورا وتعقيدا إلى منطقة محظورة، والجميع رأى كيف سقطت هذه الطائرة المسيرة".

خانزادي أشار إلى أن "هذا الرد الحاسم سيحدث دائما ويمكن تكراره، والعدو يعرف هذا الأمر جيدا".

الجمعة، أعلن ترمب، أنه تراجع عن قرار توجيه ضربات إلى إيران، مساء الخميس، قبل تنفيذها بـ 10 دقائق، حفاظا على أرواح المدنيين.

"لم تكن ناجحة"

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، الإثنين، إن الهجمات الإلكترونية الأمريكية على أهداف إيرانية لم تكن ناجحة.

جاء ذلك بعد أيام من تقارير تفيد بأن وزارة الدفاع الأمريكية شنت هجوما إلكترونيا تم التخطيط له منذ فترة طويلة لتعطيل أنظمة إطلاق الصواريخ في البلاد.

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، السبت، أن الهجمات الإلكترونية التي جرى التخطيط لها مسبقا عطلت أنظمة إطلاق الصواريخ الإيرانية.

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي قال في تغريدة على تويتر "إنهم يحاولون بقوة، لكنهم لم ينفذوا أي هجوم ناجح".

الوزير أضاف "سألت وسائل الإعلام عما إذا كانت الهجمات الإلكترونية المزعومة ضد إيران صحيحة… في العام الماضي حيدنا 33 مليون هجوم".

تأتي هذه التطورات في ظل زيارة يجريها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، للسعودية ولاحقا إلى الإمارات؛ لإجراء محادثات حول أزمة إيران وتشكيل "تحالف استراتيجي" لمواجهة تهديداتها.

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