ظريف: أتفق مع ترمب 100 % و"الفريق باء" يسعى للحرب

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب محق 100 % في أن الجيش الأمريكي ليس له حق (في التواجد) في الخليج".
.@realDonaldTrump is 100% right that the US military has no business in the Persian Gulf. Removal of its forces is fully in line with interests of US and the world. But it's now clear that the #B_Team is not concerned with US interests—they despise diplomacy, and thirst for war.
— Javad Zarif (@JZarif) June 24, 2019
في وقت سابق دعا ترمب "الدول الأخرى" لفعل المزيد لحماية ناقلات النفط في الشرق الأوسط، متسائلا "لماذا علينا أن نحمي هذه الطرق البحرية منذ سنوات طويلة لفائدة دول اخرى من دون الحصول على أي تعويضات.. نحن لسنا في حاجة لأن نكون هناك ما دامت الولايات المتحدة باتت المنتج الأول للطاقة في العالم".
صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت عن أحد مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الرئيس عبر عن اشمئزازه من محاولات دفعه لشن حرب ضد إيران، قائلا "هؤلاء الناس يريدون دفعنا نحو الحرب. وهذا أمر مثير للاشمئزاز".
ترمب نفسه تحدث عن الصراع داخل فريقه، بين رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد وبين مستشار للأمن القومي جون بولتون الذي كان يدفع بقوة إلى توجيه الضربات المقترحة.
ترمب قال إنه يريد قدرا معينا من الانقسام داخل فريقه قبل أن يتخذ قرارا، مشيرا إلى أنه مسرور بانعكاس ذلك عليه.
سفير إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي قال إن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد بلاده تظهر أن الولايات المتحدة لا تحترم القانون الدولي.
السفير قال إن بلاده لن تقبل الحوار مع الولايات المتحدة تحت تهديد العقوبات، مشيرا إلى ضرورة إجراء حوار حقيقي بشأن الأمن الإقليمي ودعا الأمم المتحدة إلى القيام بدور في هذا الشأن.
في طهران، قالت وسائل إعلام إيرانية إن العقوبات الجديدة تستند إلى "حجج ملفقة".