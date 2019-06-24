ظريف: أتفق مع ترمب 100 % و"الفريق باء" يسعى للحرب

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب محق 100 % في أن الجيش الأمريكي ليس له حق (في التواجد) في الخليج".

التفاصيل:

ظريف قال في السابق إن أعضاء "الفريق باء"، ومنهم مستشار الأمن القومي جون بولتون الذي يتبنى نهجا متشددا تجاه طهران ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد يدفع ترمب إلى صراع مع طهران.

في وقت سابق دعا ترمب "الدول الأخرى" لفعل المزيد لحماية ناقلات النفط في الشرق الأوسط، متسائلا "لماذا علينا أن نحمي هذه الطرق البحرية منذ سنوات طويلة لفائدة دول اخرى من دون الحصول على أي تعويضات.. نحن لسنا في حاجة لأن نكون هناك ما دامت الولايات المتحدة باتت المنتج الأول للطاقة في العالم".

صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت عن أحد مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الرئيس عبر عن اشمئزازه من محاولات دفعه لشن حرب ضد إيران، قائلا "هؤلاء الناس يريدون دفعنا نحو الحرب. وهذا أمر مثير للاشمئزاز".

ترمب نفسه تحدث عن الصراع داخل فريقه، بين رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد وبين مستشار للأمن القومي جون بولتون الذي كان يدفع بقوة إلى توجيه الضربات المقترحة.

ترمب قال إنه يريد قدرا معينا من الانقسام داخل فريقه قبل أن يتخذ قرارا، مشيرا إلى أنه مسرور بانعكاس ذلك عليه.

سفير إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي قال إن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد بلاده تظهر أن الولايات المتحدة لا تحترم القانون الدولي.

السفير قال إن بلاده لن تقبل الحوار مع الولايات المتحدة تحت تهديد العقوبات، مشيرا إلى ضرورة إجراء حوار حقيقي بشأن الأمن الإقليمي ودعا الأمم المتحدة إلى القيام بدور في هذا الشأن.

في طهران، قالت وسائل إعلام إيرانية إن العقوبات الجديدة تستند إلى "حجج ملفقة".

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن في وقت سابق فرض عقوبات "مشددة" ضد إيران، وتستهدف بشكل خاص "المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن النشاطات الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

ترمب قال إن العقوبات ستشمل مكتب المرشد الإيراني الأعلى، مؤكدا أن العقوبات الجديدة تحرم المرشد الأعلى الإيراني من الاستفادة من الوسائل المالية.

وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين قال إن العقوبات ستطال أيضا وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

منوشين أوضح أن العقوبات تشمل ثمانية من كبار القادة في الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى تجميد "مليارات" الدولارات من الأصول الإيرانية.