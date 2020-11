صحفي اسرائيلي: لأول مرة سنبث من البحرين

بدأ صحفيون إسرائيليون بالمغادرة إلى العاصمة البحرينية، المنامة، من أجل تغطية فعاليات ورشة العمل، التي تنظمها الولايات المتحدة الأمريكية، لعرض الشق الاقتصادي من خطة "صفقة القرن".

التفاصيل:

On my way to Amman en route Manama with the mega producer Shai Shpiegelman. I am travelling around the world to cover events for 13 years but this is most exciting. It's the 1st time Israeli journalists will be allowed to enter Bahrain. Follow for updates here pic.twitter.com/go9fPziCYH

— Barak Ravid (@BarakRavid) June 24, 2019