صحفي اسرائيلي: لأول مرة سنبث من البحرين

بدأ صحفيون إسرائيليون بالمغادرة إلى العاصمة البحرينية، المنامة، من أجل تغطية فعاليات ورشة العمل، التي تنظمها الولايات المتحدة الأمريكية، لعرض الشق الاقتصادي من خطة "صفقة القرن".

التفاصيل:

كتب مراسل القناة (13) الإسرائيلية باراك رافيد في تغريدة على حسابه في تويتر: "غادرت عمّان (العاصمة الأردنية) في طريقي إلى مؤتمر البحرين، سويا مع المنتج".

رافيد أضاف، مضمنا تغريدته صورة لهما في الطائرة: "على مدى 13 عاما سافرت حول العالم لتغطية فعاليات مختلفة، ولكن هذه المرة أنا سعيد جدا".

رافيد تابع: "ستكون هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها صحفيون إسرائيليون إلى البحرين، والمرة الأولى التي تبث فيها وسائل إعلام إسرائيلية من البحرين".

On my way to Amman en route Manama with the mega producer Shai Shpiegelman. I am travelling around the world to cover events for 13 years but this is most exciting. It's the 1st time Israeli journalists will be allowed to enter Bahrain. Follow for updates here pic.twitter.com/go9fPziCYH — Barak Ravid (@BarakRavid) June 24, 2019

الولايات المتحدة الأمريكية وجهت الدعوة إلى عدد من الصحفيين الإسرائيليين من أجل تغطية فعاليات الورشة التي تنطلق الثلاثاء وتستمر يومين.

القناة الإسرائيلية (12) قالت على حسابها في" تويتر" إنها قررت عدم إرسال صحفييها إلى البحرين، بعد أن رفض البيت الأبيض المصادقة على دخول المحللة السياسية في القناة، دانا فايس.

استنكار

استنكر الاتحاد العام للصحفيين العرب، الأحد، دعوة وسائل إعلام إسرائيلية؛ للمشاركة في مؤتمر المنامة.

الاتحاد قال، في بيان، إنه "يستنكر دعوة وسائل الإعلام الإسرائيلية للمشاركة في مؤتمر المنامة".

عبَّر الاتحاد عن "وقوفه الدائم إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ودعمه الكامل للوقوف ضد هذا المخطط الصهيوني".

الاتحاد أشار إلى أن "مشاركة وسائل الإعلام الإسرائيلية في هذا الاجتماع بالبحرين يتعارض مع قرارات الاتحاد العام للصحفيين العرب الذي جرمّ التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي بكل أشكاله".

دعا الاتحاد كافة المنظمات الإعلامية العربية إلى مقاطعة كافة وسائل الإعلام الإسرائيلية التي "تهدف إلى التسلل إلى أجهزة الإعلام العربية وتصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

نقابة الصحفيين الفلسطينيين دعت في بيان "لاتخاذ إجراءات عملية لضمان عدم المشاركة الإعلامية العربية في هذا المؤتمر الذي يهدف إلى تصفية حقوق الشعب الفلسطيني، والذي يعتبر تطبيعا مجانيا مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وبحق الصحفيين الفلسطينيين".

ذكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أنها "ستتخذ إجراءات نقابية بحق أي وسيلة إعلامية تتعاطى مع التطبيع الإعلامي مع الاحتلال الإسرائيلي بكل أشكاله، والذي يعتبر طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني الذي ناضل طويلا وقدم تضحيات جسيمة من أجل حقوقه المشروعة".

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