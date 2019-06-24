ترمب: على الصين واليابان حماية سفنها في مضيق هرمز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الاثنين إن على الدول الأخرى أن تحمي ناقلاتها النفطية في الشرق الأوسط بما في ذلك الصين واليابان.

أبرز تصريحات ترمب:

لماذا إذن نحمي طرق الشحن لصالح الدول الأخرى (لسنوات عديدة) دون أي مقابل.

على كل هذه الدول حماية سفنها في رحلة لطالما كانت محفوفة بالمخاطر.

طلب الولايات المتحدة من إيران بسيط وهو لا سلاح نوويا ولا رعاية للإرهاب.

لا حاجة للولايات المتحدة لأن تكون في منطقة الخليج وقد أصبحنا الآن أكبر منتج للطاقة في العالم.

لماذا نعمل على حماية مسارات السفن لدول أخرى لسنوات طويلة دون مقابل؟

على الصين واليابان والدول الأخرى حماية سفنها في مضيق هرمز

China gets 91% of its Oil from the Straight, Japan 62%, & many other countries likewise. So why are we protecting the shipping lanes for other countries (many years) for zero compensation. All of these countries should be protecting their own ships on what has always been…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 24, 2019

توترات مع إيران