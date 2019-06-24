ترمب: على الصين واليابان حماية سفنها في مضيق هرمز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الاثنين إن على الدول الأخرى أن تحمي ناقلاتها النفطية في الشرق الأوسط بما في ذلك الصين واليابان.
أبرز تصريحات ترمب:
- لماذا إذن نحمي طرق الشحن لصالح الدول الأخرى (لسنوات عديدة) دون أي مقابل.
- على كل هذه الدول حماية سفنها في رحلة لطالما كانت محفوفة بالمخاطر.
- طلب الولايات المتحدة من إيران بسيط وهو لا سلاح نوويا ولا رعاية للإرهاب.
- لا حاجة للولايات المتحدة لأن تكون في منطقة الخليج وقد أصبحنا الآن أكبر منتج للطاقة في العالم.
- لماذا نعمل على حماية مسارات السفن لدول أخرى لسنوات طويلة دون مقابل؟
- على الصين واليابان والدول الأخرى حماية سفنها في مضيق هرمز
توترات مع إيران
- تأتي تصريحات ترمب وسط تصعيد للتوتر مع إيران بعد أن اتهمتها واشنطن بالمسؤولية عن هجوم على ناقلتي نفط إحداهما يابانية والأخرى نرويجية في مضيق هرمز.
- كما اتهمت إيران بإسقاط طائرة أمريكية مسيرة قبالة ساحل إيران في المياه الدولية.
- واشنطن وطهران قالتا إنهما لا تريدان الحرب.
- من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة عن عقوبات جديدة على إيران اليوم الاثنين بهدف الضغط بشكل أكبر على موارد الجمهورية الإسلامية.
- تعيد تصريحات ترامب إلى الأذهان ما قاله عن حلف شمال الأطلسي عندما دعا الدول الأعضاء في الحلف إلى زيادة إنفاقها على الدفاع.