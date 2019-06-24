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ترمب: على الصين واليابان حماية سفنها في مضيق هرمز

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
24/6/2019

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الاثنين إن على الدول الأخرى أن تحمي ناقلاتها النفطية في الشرق الأوسط بما في ذلك الصين واليابان.

أبرز تصريحات ترمب:
  • لماذا إذن نحمي طرق الشحن لصالح الدول الأخرى (لسنوات عديدة) دون أي مقابل.
  • على كل هذه الدول حماية سفنها في رحلة لطالما كانت محفوفة بالمخاطر.
  • طلب الولايات المتحدة من إيران بسيط وهو لا سلاح نوويا ولا رعاية للإرهاب.
  • لا حاجة للولايات المتحدة لأن تكون في منطقة الخليج وقد أصبحنا الآن أكبر منتج للطاقة في العالم.
  • لماذا نعمل على حماية مسارات السفن لدول أخرى لسنوات طويلة دون مقابل؟
  • على الصين واليابان والدول الأخرى حماية سفنها في مضيق هرمز

توترات مع إيران
  • تأتي تصريحات ترمب وسط تصعيد للتوتر مع إيران بعد أن اتهمتها واشنطن بالمسؤولية عن هجوم على ناقلتي نفط إحداهما يابانية والأخرى نرويجية في مضيق هرمز.
  • كما اتهمت إيران بإسقاط طائرة أمريكية مسيرة قبالة ساحل إيران في المياه الدولية.
  • واشنطن وطهران قالتا إنهما لا تريدان الحرب.
  • من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة عن عقوبات جديدة على إيران اليوم الاثنين بهدف الضغط بشكل أكبر على موارد الجمهورية الإسلامية.
  • تعيد تصريحات ترامب إلى الأذهان ما قاله عن حلف شمال الأطلسي عندما دعا الدول الأعضاء في الحلف إلى زيادة إنفاقها على الدفاع.
المصدر : وكالات
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