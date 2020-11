ترمب: على الصين واليابان حماية سفنها في مضيق هرمز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الاثنين إن على الدول الأخرى أن تحمي ناقلاتها النفطية في الشرق الأوسط بما في ذلك الصين واليابان.

أبرز تصريحات ترمب:

China gets 91% of its Oil from the Straight, Japan 62%, & many other countries likewise. So why are we protecting the shipping lanes for other countries (many years) for zero compensation. All of these countries should be protecting their own ships on what has always been….

