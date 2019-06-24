ترمب: دفعي للحرب مع إيران كان مقززا

قالت "وول ستريت جورنال" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خالف معظم كبار مستشاريه في مجال الأمن القومي وتخلى عن توجيه ضربات انتقامية لإيران.
يريدون دفعنا نحو الحرب:
- قال ترمب لأحد المقربين منه بالإشارة إلى مساعديه في مجال الأمن القومي، إن "هؤلاء الناس يريدون دفعنا نحو الحرب. وهذا أمر مثير للاشمئزاز".
- الصحيفة كشفت أن ترمب المستاء من إصرار مستشاريه على شن حرب على طهران قال أيضا إن بلاده ليست بحاجة إلى مزيد من الحروب.
- رغم أن ترمب أعرب في محادثات مع بعض مقربيه عن دهشته من التكاليف الباهظة للطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران (130 مليون دولار)، فإنه أخبرهم أن صدى التكلفة المالية لهذه الطائرة لا يضاهي -بالنسبة للناخب الأمريكي- صدى الخسائر البشرية المحتملة.
- قال ترمب إن التقديرات التي قدمت إليه أظهرت أن ما يصل إلى 150 شخصا يمكن أن يفقدوا أرواحهم في هذه العملية، مشيرا إلى أن لكل واحد من هؤلاء عائلة، مما يعني أن مئات الإيرانيين الآخرين سيتأثرون من هذه الضربة.
و من المنتظر أن يعلن ترمب، الإثنين، عن حزمة جديدة من العقوبات على طهران، يتوقع أن تفاقم وضع إيران الاقتصادي الصعب أصلا.
خلفيات:
- ذكرت الصحيفة أنه في الوقت الذي أيد فيه العديد من كبار مستشاري ترمب مجموعة أكثر عدوانية من خيارات الهجوم على إيران، فإن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارين جو دانفورد، قدّم مذكرة أكثر حذرا كان لها تأثير كبير على الرئيس.
- كان ترمب نفسه قد وصف الصراع داخل فريقه، فأشاد بالجنرال دانفورد الذي أشار عليه بتوخي الحذر، بينما تحدث عن خلافاته السابقة مع مستشاره للأمن القومي جون بولتون الذي كان يدفع بقوة إلى توجيه الضربات المقترحة.
- أكد الرئيس الأمريكي أنه يريد قدرا معينا من الانقسام داخل فريقه قبل أن يتخذ قرارا، مشيرا إلى أنه جد مسرور بانعكاس ذلك عليه.
- يشار إلى أن ترمب ألغى في اللحظة الأخيرة ضربة أمريكية لإيران يوم الخميس الماضي، ردا على إسقاط إيران طائرة أمريكية مسيرة قالت إنها دخلت أجواءها، فيما قالت واشنطن إنها لم تدخل الأجواء الإيرانية.