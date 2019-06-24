ترمب: دفعي للحرب مع إيران كان مقززا

قالت "وول ستريت جورنال" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خالف معظم كبار مستشاريه في مجال الأمن القومي وتخلى عن توجيه ضربات انتقامية لإيران.

يريدون دفعنا نحو الحرب:

قال ترمب لأحد المقربين منه بالإشارة إلى مساعديه في مجال الأمن القومي، إن "هؤلاء الناس يريدون دفعنا نحو الحرب. وهذا أمر مثير للاشمئزاز".

الصحيفة كشفت أن ترمب المستاء من إصرار مستشاريه على شن حرب على طهران قال أيضا إن بلاده ليست بحاجة إلى مزيد من الحروب.

رغم أن ترمب أعرب في محادثات مع بعض مقربيه عن دهشته من التكاليف الباهظة للطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران (130 مليون دولار)، فإنه أخبرهم أن صدى التكلفة المالية لهذه الطائرة لا يضاهي -بالنسبة للناخب الأمريكي- صدى الخسائر البشرية المحتملة.

قال ترمب إن التقديرات التي قدمت إليه أظهرت أن ما يصل إلى 150 شخصا يمكن أن يفقدوا أرواحهم في هذه العملية، مشيرا إلى أن لكل واحد من هؤلاء عائلة، مما يعني أن مئات الإيرانيين الآخرين سيتأثرون من هذه الضربة.

و من المنتظر أن يعلن ترمب، الإثنين، عن حزمة جديدة من العقوبات على طهران، يتوقع أن تفاقم وضع إيران الاقتصادي الصعب أصلا.

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