برلمان الكويت يطالب بمقاطعة مؤتمر المنامة ورفض التطبيع مع إسرائيل

يعقد المؤتمر في 25 يونيو/حزيران الجاري ويتوقع أن يشهد الكشف عن تفاصيل الجزء الاقتصادي من خطة السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل أنه يجب عليها أولا الحصول على مزيد من التأكيدات من الدول العربية والإسلامية التي ستحضر المؤتمر، وفقا لمسؤولين إسرائيليين.
مؤتمر البحرين وفق الخطة الأمريكية يبحث تنمية الاقتصاد الفلسطيني من أجل تقييم خطة "السلام من أجل الازدهار" المقترحة البالغ حجمها 50 مليار دولار.
صفقة القرن:
خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط تعمل أن يتم توقيع اتفاق ثلاثي بين إسرائيل، منظمة التحرير الفلسطينية، وحركة حماس، وسيتم إنشاء دولة فلسطينية تسمى "فلسطين الجديدة"، في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وغزة، باستثناء المستوطنات الإسرائيلية المقامة بالضفة.
حسب الخطة التي كشفت عنها تقارير صحفية ستقوم مصر بتأجير أراض جديدة لفلسطين لغرض إنشاء مطار ولإنشاء المصانع والتجارة والزراعة، دون السماح بالسكن فيها، وسيتم تحديد حجم المناطق والسعر بين الطرفين من خلال وساطة الدول الداعمة.
مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، أكد أكثر من مرة على أن شبه جزيرة سيناء المصرية، ليست جزءًا من الخطة الأمريكية للسلام.
إلا أن تقارير إعلامية قالت إن إجراء انتخابات برلمانية جديدة في إسرائيل من شأنه تجميد "صفقة القرن" لتسوية القضية الفلسطينية في المستقبل القريب.