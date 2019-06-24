البرلمان العراقي يصدق على تعيين وزراء الدفاع والداخلية والعدل

صدق البرلمان العراقي على تعيين وزراء الدفاع والداخلية والعدل في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعد أكثر من عام من الانتخابات التشريعية.

التفاصيل:

البرلمان العراقي أقر تعيين نجاح الشمري وزيرا للدفاع وياسين الياسري وزيرا للداخلية وفاروق أمين الشواني وزيرا للعدل.

البرلمان رفض ترشيح سفانة الحمداني لمنصب وزيرة التعليم، وهي المرأة الوحيدة التي تم ترشيحها لمنصب وزاري حتى الآن.

حسب بيان عن البرلمان، سيقوم رئيس الوزراء "في حال رفض المجلس بعض الأسماء أو كلها بتقديم أسماء أخرى بعد 3 أيام كحد أعلى".

وكالة رويترز نقلت عن نواب إن رئيس الوزراء سيقدم ترشيحا آخر لمنصب وزير التعليم كي يصوت عليه البرلمان الخميس.

الشمري والياسري والشواني:

الوزراء الجدد أدوا اليمين الدستورية في الجلسة نفسها أمام البرلمان ليتسلموا مهام مناصبهم رسميا.

الشمري، الذي ينحدر من مدينة الموصل، كان قائدا عسكريا في جهاز مكافحة الإرهاب.

الشمري، شغل منصب آمر لواء العمليات الخاصة خلال الفترة من 2003-2004، ومنصب قائد فرقة العمليات الخاصة من 2004 حتى 2007، كما شغل من قبل منصب آمر فوج قوات خاصة.

الشمري يحظى بدعم ائتلاف الوطنية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي.

وزير الداخلية ياسين الياسري كان مستشارا لوزير الداخلية وقبلها كان مديرا لإدارة الجنسية العامة.

الياسري يحظى بدعم من زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم.

وزير العدل الجديد فاروق أمين الشواني، كان يشغل منصب قاضي في رئاسة محكمة استئناف كركوك من 2003 حتى اليوم.

الشواني، من الأكراد وهو مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ورأس في السابق محكمة استئناف ذي قار والأنبار.

منذ أيام عدة، صعد محتجون وبرلمانيون الضغط على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ودعوه إلى استكمال حكومته، خصوصا مع حلول فصل الصيف.

عادل عبد المهدي، فشل منذ تم تكليفه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في إكمال التشكيلة الوزارية، بسبب الخلافات بين القوى السياسية حيال الحقائب الشاغرة.