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سياسة

الأردن ترشح سفيرا جديدا في قطر بعد سحبه بعامين

ملك الأردن عبد الله الثاني
ملك الأردن عبد الله الثاني
24/6/2019

قالت مصادر أردنية مطلعة إن المملكة رشحت سفيرًا جديدًا لها في قطر، لأول مرة منذ عامين، وفق موقع "هلا أخبار" التابع للجيش الأردني.

كانت عمان قد خفضت مستوى التمثيل الدبلوماسي مع الدوحة، قبل نحو عامين، إبان الأزمة الخليجية العام 2017.

التفاصيل:
  • المصادر، وفق الموقع ذاته (لم يكشف عنها) قالت: إن التمثيل الدبلوماسي للمملكة في دولة قطر "سيعود إلى مستوى السفير".
  • المصادر أشارت إلى أن "قرار عودة السفير سيكون قريبا وفي غضون فترة قصيرة (لم تحددها)، ومن المتوقع أن يُعلن عنه حال الانتهاء من الترتيبات الرسمية بين البلدين، بخاصة أن تسريبات تفيد بقبول الجانب القطري بالاسم المرشح".
  • رجّحت المصادر أن يتم تعيين أمين عام وزارة الخارجية زيد اللوزي، سفيراً للأردن في الدوحة.
  • تحفظت المصادر بشأن ما إذا كانت الدوحة أرسلت مرشحًا لتولي منصب سفيرها بعمان، بعد مغادرة السفير السابق على خلفية الأزمة، وفق الموقع نفسه.
  • ألمحت مصادر أخرى إلى أن "إشارات وصلت إلى الأردن برغبة قطر بتسمية سفير ذي وزن، يقابل الخطوة الأردنية".
  • الإعلامي القطري جابر الحرمي أكد في تغريدة له على موقع تويتر أن الأردن رشح زيد اللوزي سفيرا له بالدوحة، مشيرا إلى أنه يتولى حاليا منصب أمين عام وزارة الخارجية الأردنية ويعد الرجل الثاني بالوزارة.

خلفيات:
  • في يونيو/حزيران 2017، قررت الحكومة الأردنية تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر "بعد دراسة أسباب الأزمة التي تشهدها العلاقات بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين مع الدوحة"، إضافة إلى إلغاء ترخيص مكتب قناة "الجزيرة" في عمّان.
  • منذ نحو عامين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر  علاقاتها مع قطر، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي المقاطع بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
المصدر : الأناضول + مواقع التواصل الاجتماعي
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