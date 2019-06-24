الأردن ترشح سفيرا جديدا في قطر بعد سحبه بعامين

قالت مصادر أردنية مطلعة إن المملكة رشحت سفيرًا جديدًا لها في قطر، لأول مرة منذ عامين، وفق موقع "هلا أخبار" التابع للجيش الأردني.

كانت عمان قد خفضت مستوى التمثيل الدبلوماسي مع الدوحة، قبل نحو عامين، إبان الأزمة الخليجية العام 2017.

التفاصيل:

المصادر، وفق الموقع ذاته (لم يكشف عنها) قالت: إن التمثيل الدبلوماسي للمملكة في دولة قطر "سيعود إلى مستوى السفير".

المصادر أشارت إلى أن "قرار عودة السفير سيكون قريبا وفي غضون فترة قصيرة (لم تحددها)، ومن المتوقع أن يُعلن عنه حال الانتهاء من الترتيبات الرسمية بين البلدين، بخاصة أن تسريبات تفيد بقبول الجانب القطري بالاسم المرشح".

رجّحت المصادر أن يتم تعيين أمين عام وزارة الخارجية زيد اللوزي، سفيراً للأردن في الدوحة.

تحفظت المصادر بشأن ما إذا كانت الدوحة أرسلت مرشحًا لتولي منصب سفيرها بعمان، بعد مغادرة السفير السابق على خلفية الأزمة، وفق الموقع نفسه.

ألمحت مصادر أخرى إلى أن "إشارات وصلت إلى الأردن برغبة قطر بتسمية سفير ذي وزن، يقابل الخطوة الأردنية".

الإعلامي القطري جابر الحرمي أكد في تغريدة له على موقع تويتر أن الأردن رشح زيد اللوزي سفيرا له بالدوحة، مشيرا إلى أنه يتولى حاليا منصب أمين عام وزارة الخارجية الأردنية ويعد الرجل الثاني بالوزارة.

#الأردن يرّشح زيد اللوزي سفيرا له بالدوحة .

اللوزي يتولى حاليا منصب أمين عام وزارة الخارجية الأردنية ويعد الرجل الثاني بالوزارة .

وسبق له أن تولى منصب سفير #الاردن في كل من اسبانيا وإيطاليا .

وكان #الاردن قد خفّض تمثيله الدبلوماسي مع #قطر بداية #الأزمة_الخليجية .. pic.twitter.com/UKzCUwVBrW — جابر الحرمي (@jaberalharmi) June 23, 2019

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