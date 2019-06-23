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نجل مرسي يكشف للجزيرة مباشر ملابسات سجن ووفاة والده (فيديو)

23/6/2019

قال عبد الله مرسي، نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي إن محاولة قتل والده بدأت منذ اعتقاله قبل 6 سنوات وأكدنا ذلك في تقارير على مدار السنوات الماضية.

وفي أول حوار له بعد وفاة والده قال عبد الله للجزيرة مباشر، إن النظام المصري مارس جريمة قتل ممنهجة بحقه على مدار السنوات الماضية حتى تبدو وفاته طبيعية.

أبرز تصريحات عبد الله مرسي للجزيرة مباشر:
  • أسرة الرئيس الراحل تتلقى تهديدات من أجل الكف عن الحديث عن ظروف وفاته ولكننا لن نسكت.
  • والدي كان في عزلة تامة عن العالم على مدار السنوات الماضية وكان يتعرض لانتهاكات ممنهجة.
  • والدي قدم روحه فداء لهذا الوطن ودفاعا عن حق الشعب في اختيار من يحكمه.
  • تلقينا تهديدات كثيرة من النظام على مدار السنوات الماضية للتوقف عن الكلام وأيضا بعد وفاة والدي.
  • طالبنا كثيرا منظمات دولية بالتدخل لإنقاذ حياة والدي وندعو الآن إلى تحقيق دولي في ملابسات وفاته.
  • المعتقلون في السجون المصرية ممنوعون من حقوقهم بما فيها الزيارة والتريض منذ يوم وفاة والدي.
  • أدعو الشعب المصري إلى الوحدة في مواجهة النظام المسؤول عن دماء أبناء الجيش والشرطة التي تراق في سيناء.
وفاة مرسي
  • الإثنين، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة الرئيس الأسبق مرسي، أثناء جلسة محاكمته.
  • التلفزيون قال إن "مرسي" تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على أثرها.
  • منعت السلطات المصرية أسرة مرسي من دفنه في مقابر أسرته بمسقط رأسه بمحافظة الشرقية وفق وصيته، كما منعت أنصاره ومحبيه من تشييع جثمانه.
  • طالبت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية بإجراء تحقيق مستقل وشفاف حول أسباب وفاة مرسي.
  • محمد مرسي هو أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، وكان مسجونا منذ عزله إثر انقلاب عسكري في 3 من يوليو/ تموز 2013.
المصدر : الجزيرة مباشر
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