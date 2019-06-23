مقتل شخص وإصابة 7 آخرين في هجوم للحوثيين على مطار أبها

قال التحالف السعودي الإماراتي إن شخصا لقي حتفه وأصيب سبعة آخرون في هجوم شنه مسلحو الحوثي على مطار أبها جنوب غربي السعودية.

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التحالف السعودي الإماراتي: مقتل مدني سوري وإصابة 7 مدنيين آخرين بجروح في هجوم بطائرة مسيرة مفخخة.

الهجوم استهدف موقفا للسيارات بالمطار.

مسلحو الحوثي: تنفيذ عمليات واسعة بطائرات قاصف على مطاري جيزان وأبها الإقليميين.

السلطات السعودية لم تؤكد ما أعلنه الحوثيون عن تعرض مطار جيزان لهجوم.

مطار أبها في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: استئناف الحركة الجوية وهي الآن تسير بشكل طبيعي.

الحوثيون أعلنوا أكثر من مرة استهداف مطار أبها ـ أرشيف

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