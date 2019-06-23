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سياسة|السعودية

مقتل شخص وإصابة 7 آخرين في هجوم للحوثيين على مطار أبها

مطار أبها جنوب السعودية
مطار أبها جنوب السعودية
23/6/2019

قال التحالف السعودي الإماراتي إن شخصا لقي حتفه وأصيب سبعة آخرون في هجوم شنه مسلحو الحوثي على مطار أبها جنوب غربي السعودية.

التفاصيل
  • التحالف السعودي الإماراتي: مقتل مدني سوري وإصابة 7 مدنيين آخرين بجروح في هجوم بطائرة مسيرة مفخخة.
  • الهجوم استهدف موقفا للسيارات بالمطار.
  • مسلحو الحوثي: تنفيذ عمليات واسعة بطائرات قاصف على مطاري جيزان وأبها الإقليميين.
  • السلطات السعودية لم تؤكد ما أعلنه الحوثيون عن تعرض مطار جيزان لهجوم.
  • مطار أبها في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: استئناف الحركة الجوية وهي الآن تسير بشكل طبيعي.
الحوثيون أعلنوا أكثر من مرة استهداف مطار أبها ـ أرشيف
 خلفيات
  • كان المتمردون الحوثيون قد استهدفوا مطار أبها في وقت سابق هذا الشهر بـ"مقذوف"، ما أدى إلى إصابة 26 شخصاً بجروح.    
  • تتهم السعودية إيران بأنها هي من يأمر المتمردين الحوثيين بشن هجمات على أراضيها وعلى ناقلات نفط قرب مضيق هرمز.
  • نفت طهران مراراً تقديم أي دعم عسكري للحوثيين، مؤكدة أن دعمها لهم ينحصر بالسياسة.
  • يشهد اليمن منذ 2014 صراعاً بين المتمردين الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا ، وتصاعدت حدة هذا النزاع مع تدخل التحالف العسكري بقيادة السعودية في مارس/آذار 2015 دعماً للحكومة.
  • تسبب الصراع بمقتل عشرات الآلاف، بينهم عدد كبير من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية مختلفة.
  • لا يزال هناك 3 ملايين و300 ألف نازح، فيما يحتاج 24 مليونا و100 الف شخص أي أكثر من ثلثي السكان إلى مساعدة، بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حالياً.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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