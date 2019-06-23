مستشار الأمن القومي الأمريكي: التعقل مع إيران ليس ضعفا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إن على إيران عدم الخلط بين ما سماه بتعقل الولايات المتحدة وبين الضعف.

من جهته أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ارتياحه إزاء رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب زيادة ضغوطه الاقتصادية على إيران.

التفاصيل:

في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أضاف بولتون أن الرئيس ترمب أوقف تنفيذ ضربات ضد إيران في الوقت الراهن، لكنه أكد أن الجيش الأمريكي مستعد للتحرك.

بولتون: لا ينبغي لإيران أو أي جهة معادية أخرى الخلط بين حكمة وتقدير الولايات المتحدة وبين الضعف.

بولتون: كما قال الرئيس ترمب، الجمعة الماضي، إن الجيش الأمريكي مستعد للتحرك وهو الأفضل في العالم.

بولتون: العقوبات ضد إيران موجودة وأضيف المزيد إليها الليلة الماضية. لا يمكن لإيران أبدا أن تمتلك سلاحا نوويا في مواجهة الولايات المتحدة والعالم.

بولتون: كما قال الرئيس ترمب أمس فإنه أوقف المضي قدما في تنفيذ الضربات في الوقت الراهن.

جدد نتنياهو خلال استقباله في إسرائيل مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، اتهام بلاده لطهران بالسعي لامتلاك سلاح نووي وبوقوفها وراء حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

نتنياهو: إيران كانت في حملة من العدوان وهؤلاء الذين وصفوا التحركات الأخيرة بأنها تفتح عش الدبابير يعيشون في كوكب آخر.

نتنياهو: في الواقع ما تغير في نظر من يعيشون في الشرق الأوسط هو أنه بفضل العقوبات الأمريكية على إيران تواجه ضغوطا اقتصادية بسبب عدوانها وما يسرني هو أني سمعت الرئيس ترمب بالأمس يقول إن الضغوط على إيران ستستمر وتتزايد.

تطورات المساعي البريطانية:

التقى وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط وشمال أفريقيا آندرو موريسون في طهران مع رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيراني كمال خرازي.

بحث الجانبان آخر التطورات في الشرق الأوسط والتوتر المتزايد في المنطقة.

كان السفير البريطاني في طهران ريتشارد دالتون أعلن أن موريسون سينقل رسالة مهمة من لندن لطهران بشأن تنفيذ الآلية المالية الأوربية للتعاون الاقتصادي مع إيران.

"تغريدات" ترمب عن إيران:

كان ترمب قد قال في "تغريدات" سابقة إنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا.

قال إن خطة الرئيس السابق باراك أوباما التي وصفها بالسيئة، كانت ستضع إيران على طريق امتلاك سلاح نووي خلال سنوات قليلة، وان عملية التحقق الحالية غيرُ مقبولة، متعهدا بفرض عقوبات إضافية كبرى على إيران غدا الإثنين.

اختتم ترمب تغريداته بالقول إنه يتطلع إلى اليوم الذي سترفع فيه العقوبات عن إيران وتصبح دولة أكثر انتاجية وازدهارا، مشيرا إلى أنه كلما كان ذلك أقرب، كان أفضل.

في تصريحات صحفية أضاف ترمب أن الخيار العسكري في التعامل مع إيران ما زال مطروحا، لافتا الانتباه إلى أنّه سيكون أفضل صديق لإيران، وأنها ستصبح من جديد دولة ثرية إذا تخلت عن مساعي امتلاك سلاح نووي وقبلت بالتوصل إلى اتفاق نووي جديد.

وفي إشارة للتصعيد الذي ترافق مع إسقاط طهران الطائرة الأمريكية المُسيّرة الخميس الماضي، قال الرئيس الأمريكي إنه يقدر جدا أن الإيرانيين لم يسقطوا الطائرة التي كان على متنها 38 شخصا رغم أنها كانت في مرماهم.

الولايات المتحدة تعرض قواتها للخطر

وجه غلام علي رشيد قائد مركز خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني تحذيرا للإدارة الأمريكية من تداعيات أي هجوم على إيران.

أضاف أن الولايات المتحدة ستعرض حياة قواتها للخطر إذا اتخذت قرارات خاطئة في المنطقة حسب تعبيره.

حذر بأن أحدا لن يستطيع احتواء أي حرب في المنطقة.

لم نرسل لإيران عبر عُمان:

نفى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إرسال واشنطن رسالة للزعماء الإيرانيين عبر عُمان.

نفى بومبيو في بيان إجلاء الولايات المتحدة لموظفين أمريكيين من قاعدة بَلَد الجوية في العراق.

قال إن الولايات المتحدة ستكثف الضغط الاقتصادي على إيران إلى أن تتخلى عن العنف وتنخرط في جهود الدبلوماسية الأمريكية.

أكد بومبيو عزم واشنطن التواصل مع طهران فيما سماه بالوقت الصحيح.

أضاف أن إيران عندما تقرر التخلي عن العنف وتقابل الدبلوماسية الأمريكية بدبلوماسيتها فستعرف كيفية التواصل مع واشنطن، على حد قوله.

كان بومبيو قد قال في "تغريدة" إن النظام الإيراني بعد ثلاث سنوات من إعلانه الالتزام بخطة عمل لمجموعة العمل المالي، لم يوقف عمليات تبييض الأموال المنظمة وتمويلِ الإرهاب.

أضاف أن مجموعة العمل فرضت إجراء مضادا، ودعت إلى إجراءات عقابية إضافية، واصفا أنشطة إيران بالخبيثة وبأنها تهديد للأمن الدولي.

في المقابل حذر قال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني إنه إذا كررت الولايات المتحدة اختراق الأجواء الإيرانية، فإن طهران سترد عليها بالطريقة نفسها، بينما أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أن إيران ستضرب المصالح الأمريكية في المنطقة إذا تعرضت لأي هجوم أمريكي.

يأتي هذا في وقت استدعت فيه الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال الإماراتي احتجاجا على ما تقول إنه اختراق طائرة أمريكية مسيرة مجالها الجوي بعدما أقلعت من قاعدة الظفرة الإماراتية.