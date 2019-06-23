مرشح السلطة يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الموريتانية

أعلن مرشح السلطة للانتخابات الرئاسية في موريتانيا محمد شيخ الغزواني الأحد فوزه في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس السبت.

التفاصيل:

الغزواني، أدلى بهذا الإعلان قبيل الفجر أمام حشد من المؤيدين في ختام الليلة الانتخابية وبعد فرز نحو 80% من صناديق الاقتراع، وأضاف "لم يبقَ سوى 20% لكن ذلك لن يغير النتيجة النهائية".

وهنأ المرشح المدعوم من أحزاب الأغلبية الحاكمة بموريتانيا محمد ولد الغزواني، أنصاره بعد تصدره نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت، مضيفا أنه لم يتبق سوى 20% من مراكز الاقتراع لم يتم فرزها، وأنها لن تؤثر على النتيجة المعلنة.

ويتجه ولد الغزواني، وهو وزير الدفاع الموريتاني السابق، إلى الفوز بانتخابات الرئاسة، التي جرت السبت، من جولتها الأولى، إذ لا يزال متصدرا بأكثر من نصف الأصوات بعد فرز نحو 81.61% من مراكز الاقتراع، وفق نتائج أولية غير رسمية.

حسب معطيات حصل عليها مراسل (الأناضول) من مصادر داخل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بموريتانيا، فجر الأحد، فإنه بعد فرز 3151 مركز اقتراع من أصل 3861 مركزا، أي ما يعادل نحو 81.61%، تصدر ولد الغزواني المدعوم من الرئيس المنتهية ولايته، محمد ولد عبد العزيز، النتائج بنسبة 50.72% من الأصوات.

وحل مرشح المعارضة الرئيسي رئيس الحكومة الأسبق المدعوم من الإسلاميين سيدي محمد ولد بوبكر ثانيا بـ18.45% والناشط الحقوقي بيرام ولد الداه اعبيد ثالثا بـ18.24% ورئيس حزب الحركة من أجل إعادة التأسيس المعارضة كان حاميدو بابا رابعا بـ8.55%.

وجاء النائب البرلماني محمد ولد مولود خامسا بـ2.55% وأخيرا المحاسب المالي الذي يعرف نفسه بمرشح الشباب محمد الأمين المرتجي الوافي سادسا بـ0.42%.

انتخابات موريتانيا الرئاسية:

بدأ فرز الأصوات مساء السبت، في وقت نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر بلجنة الانتخابات قولها إن نسبة المشاركة وصلت عند إغلاق مراكز الاقتراع نحو 53%.

خاض الانتخابات 6 مرشحين أبرزهم الغزواني وولد بوبكر، وتنافسوا على أصوات 1.5 مليون ناخب، ليكون الفائز من بينهم خلفا للرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي لا يحق له الترشح بعد توليه ولايتين.

قضى ولد عبد العزيز فترتين رئاسيتين مدة كل منهما 5 سنوات، وهو الحد الأقصى لتولي الرئاسة، وفق نص الدستور، وفي حال فوز الغزواني من المرجح أن يلعب ولد عبد العزيز دورا في قيادة موريتانيا، حيث صرح قبل أيام بأنه سيتابع تنفيذ مشاريع التنمية من داخل الرئاسة وخارجها.

لم يُصدر أي من المرشحين الخمسة المنافسين للغزواني بعد رد فعل على إعلان مرشح السلطة بالفوز، غير أن أربعة منهم، بينهم بوبكر وعبيدي، نددوا خلال اجتماع بعد ظهر السبت بحصول مخالفات وبطرد ممثليهم من بعض مراكز الاقتراع.

واشتكى مرشحو المعارضة من تجاوزات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، من أبرزها طرد ممثليهم من بعض مراكز الاقتراع، والتصويت بالإنابة، وتصويت أشخاص غير مسجلين على القائمة الانتخابية.

كما اشتكوا من احتمال حدوث تزوير، مشيرين إلى غياب المراقبين الدوليين وتولي شركة تربطها صلات بالحزب الحاكم مسؤولية طباعة بطاقات الاقتراع، في حين قالت السلطات الانتخابية إنه لم تكن هناك أي اعتبارات سياسية في إسناد عقد طباعة البطاقات.

في السياق ذاته، نفت اللجنة المستقلة للانتخابات وجود أي خروق تؤثر على مصداقية وشفافية العملية الانتخابية، وقالت إن نسبة الإقبال تجاوزت 52%.

تشكل هذه الانتخابات الرئاسية أول انتقال للسلطة بين رئيسين منتخبين في هذا البلد الذي شهد العديد من الانقلابات منذ عام 1978 وحتى عام 2008، تاريخ الانقلاب الذي قام به محمد ولد عبد العزيز الذي كان حينها جنرالاً.

محمد الغزواني -مرشح السلطة- أعلن فوزه في انتخابات الرئاسة