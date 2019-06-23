شاهد: آلاف المتظاهرين المغاربة يهتفون "السيسي عدو الله"

هتف آلاف المتظاهرين المغاربة في العاصمة الرباط الأحد بشعارات مناهضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مظاهرات منددة بصفقة القرن، وشهدت صلاة الغائب على الرئيس الراحل محمد مرسي.

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المتظاهرون المغاربة هتفوا بشعارات "لا إله إلا الله، السيسي عدو الله".

أدى المتظاهرون صلاة الغائب على الرئيس الراحل محمد مرسي الذي وافته المنية يوم الإثنين الماضي خلال جلسة محاكمته بتهمة "التخابر".

آلاف احتشدوا في الرباط من أجل "إدانة" مؤتمر البحرين الذي يرتقب أن تطرح فيه الولايات المتحدة الجانب الاقتصادي من خطتها للشرق الأوسط، مؤكدين رفض أية مشاركة مغربية فيه وعلى أي مستوى.

قطعت التظاهرة الشارع الرئيسي للعاصمة المغربية رافعة لافتات كتب عليها "الشعب المغربي يندد بصفقة الخيانة وورشة المنامة"، وشعارات تطالب ب"إسقاط مؤتمر العار"، مؤكدة رفض "أية مشاركة للمغرب في المؤتمر من أي مستوى كان".

شهدت المظاهرة، التي دعت إليها الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، مشاركة عدة هيئات سياسية إسلامية ويسارية من مواقع مختلفة.

جمعت حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي بجماعة العدل والإحسان، المعارضة الراديكالية شبه المحظورة والتي تعد أكبر تيار إسلامي في المغرب، بالإضافة إلى فيدرالية اليسار الديمقراطي وحزب الاستقلال (معارضة برلمانية)، وأعضاء حركة "بي دي إس" التي تنادي بمقاطعة إسرائيل ونشطاء نقابيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

جددت التظاهرة، التي رفعت خلالها الأعلام الفلسطينية، المطالبة بإقرار قانون "يجرم التطبيع" مع إسرائيل، وأحرق علم إسرائيلي قبيل انطلاقتها.

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