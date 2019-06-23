رويترز: محكمة سودانية تلزم شركة بإنهاء قطع خدمة الإنترنت

نقلت وكالة رويترز عن محام (الأحد) أن محكمة سودانية ألزمت شركة اتصالات "زين السودان" بإعادة خدمات الإنترنت المقطوعة منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع.

التفاصيل:

محام قال لرويترز إن محكمة سودانية ألزمت الشركة المشغلة لخدمات الاتصالات (زين السودان) بإعادة خدمات الإنترنت المقطوعة منذ فضت قوات الأمن اعتصاما في وسط الخرطوم قبل حوالي 3 أسابيع.

المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان أمر بقطع الإنترنت كإجراء أمني لكن ذلك يضر بالاقتصاد وبعمليات الإغاثة الإنسانية في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة.

يطالب المحتجون الجيش بتسليم الحكم لسلطة مدنية.

تصريحات المحامي عبد العظيم حسن لرويترز:

محكمة الخرطوم الجزئية ألزمت الشركة بإعادة خدمات الإنترنت فورا إلى البلاد.

ممثل لشركة زين قال أمام المحكمة ردا على الطلب الذي تضمنته الدعوى إن الشركة تلقت أمرا شفهيا من "سلطات عليا" بقطع الإنترنت.

هل يتم التنفيذ؟

لا تؤكد المحاكم السودانية كما لا تنفي لوسائل الإعلام الأحكام التي تصدرها.

لم يتسن بعد الحصول على تعليق من زين السودان، وهي أكبر مشغل للاتصالات في البلاد وتتبع زين الكويتية.

أبلغ مصدر في زين رويترز بأن الهيئة المعنية بتنظيم الاتصالات أمرت بقطع خدمة الإنترنت وطالبا بإضافتها كطرف في القضية في حال تقديم استئناف.

لم يتسن الاتصال بمسؤولين سودانيين للحصول على تعليق على الحكم الذي لم يتضح بعد إن كانت الشركة ستنفذه.

قيدت السلطات أيضا استخدام مواقع التواصل الاجتماعي التي تتمتع بشعبية كبيرة خلال 16 أسبوعا من الاحتجاجات على الرئيس السابق عمر البشير الذي حكم البلاد لمدة 30 عاما. وأسقطت الاحتجاجات البشير في النهاية يوم 11 ابريل نيسان.

قيود شديدة

ألب توكر من المنظمة غير الحكومية المعنية بالحقوق الرقمية (نتبلوكس) قال إن قطع الخدمة الساري حاليا والذي بدأ في الثالث من يونيو/ حزيران تسبب في "فقد شبه تام" للاتصالات عن طريق الهواتف المحمولة والثابتة لمعظم المستخدمين العاديين على الرغم من أن الاتصال تحسن من اثنين بالمئة إلى عشرة بالمئة من المستويات العادية بحلول الخميس الماضي.

توكر: "تشير البيانات إلى أن القيود الحالية على الإنترنت ما زالت أكثر حدة من التي فرضت خلال حكم عمر البشير بما في ذلك القيود التي شهدتها أيام نظامه الأخيرة".

ريك برينان مدير عمليات الطوارئ الإقليمية في منظمة الصحة العالمية: إن قطع الإنترنت أعاق سرعة وفاعلية عمليات الإغاثة الإنسانية.

متى يعود الانترنت؟