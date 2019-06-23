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سياسة|الولايات المتحدة

ترمب: فوزي بولاية ثانية سيكون أسهل إذا بدأ الديمقراطيون عزلي

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
23/6/2019

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن حظوظه في الاحتفاظ بالرئاسة عام 2020 ستعزز إن أطلق الديمقراطيون إجراءات عزله، وذلك خلال مقابلة أجرتها معه شبكة "إن بي سي" وبثت الأحد.

وردا على سؤال حول موقفه من مطالب الديموقراطيين بعزله أجاب الرئيس الأمريكي "أعتقد أني سأفوز بالانتخابات بسهولة أكبر".     

أبرز تصريحات ترمب
  • كرر الرئيس الأمريكي موقفه من التحقيق الذي أطلقه مكتب التحقيقات الاتحادي(إف بي آي)وطال حملته الانتخابية لعام 2016، واصفا إياه بأنه مخالف للقانون.    
  • تجسسوا علي. ما فعلوه معي كان مخالفا للقانون. مخالفة القانون حصلت في الجانب الآخر. لم أرتكب أي خطأ.    
  • العزل مجحف جدا لأنني لم أرتكب أي خطأ. وتقرير مولر خَلُص إلى عدم حصول أي تواطؤ. الأمر برمته كان حول التواطؤ.
  • نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، تعارض المطالب المتزايدة لعزله في صفوف الديمقراطيين لأنها مقتنعة بأن ذلك سيقلل حظوظ الحزب الديمقراطي في انتخابات 2020.
  • أعتقد أنها تشعر بأني سأفوز بسهولة أكبر. هذا ما سمعته من أشخاص كثر.
خلفيات
  • ينقسم الديمقراطيون حول وجوب عزل ترمب بعدما كشف تقرير مولر حول تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية عام 2016 حصول تواصل بين حملة ترمب وروس، ووجود أدلة على أن الرئيس حاول مرارا إعاقة سير التحقيقات.
  • في حين يؤيد عدد كبير من المرشحين الطامحين للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية عزل ترمب، تصر رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي على أن العزل ينطوي على مخاطر إن لم تكن القضية "محكمة" وإن لم يحظ بتأييد الحزبين.
  • أمضى المحقق الخاص روبرت مولر نحو عامين في التحقيق في تدخل روسيا بالانتخابات واحتمال تورط ترمب ومقربيه.
  • خلص مولر إلى أن الأدلة على حصول تواطؤ جرمي غير كافية لكنه كشف أن حملة ترمب رحبت بمعلومات مسروقة تم نشرها بجهود روسية وأرادت أن تستفيد منها.
  • في حال قرر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون التصويت على توجيه اتهامات رسمية تقتضي العزل، سيكون قرار الإدانة من عدمه، والذي يتطلب أغلبية الثلثين، بيد مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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