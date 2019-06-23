ترمب: فوزي بولاية ثانية سيكون أسهل إذا بدأ الديمقراطيون عزلي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن حظوظه في الاحتفاظ بالرئاسة عام 2020 ستعزز إن أطلق الديمقراطيون إجراءات عزله، وذلك خلال مقابلة أجرتها معه شبكة "إن بي سي" وبثت الأحد.

وردا على سؤال حول موقفه من مطالب الديموقراطيين بعزله أجاب الرئيس الأمريكي "أعتقد أني سأفوز بالانتخابات بسهولة أكبر".

أبرز تصريحات ترمب

كرر الرئيس الأمريكي موقفه من التحقيق الذي أطلقه مكتب التحقيقات الاتحادي(إف بي آي)وطال حملته الانتخابية لعام 2016، واصفا إياه بأنه مخالف للقانون.

تجسسوا علي. ما فعلوه معي كان مخالفا للقانون. مخالفة القانون حصلت في الجانب الآخر. لم أرتكب أي خطأ.

العزل مجحف جدا لأنني لم أرتكب أي خطأ. وتقرير مولر خَلُص إلى عدم حصول أي تواطؤ. الأمر برمته كان حول التواطؤ.

نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، تعارض المطالب المتزايدة لعزله في صفوف الديمقراطيين لأنها مقتنعة بأن ذلك سيقلل حظوظ الحزب الديمقراطي في انتخابات 2020.

أعتقد أنها تشعر بأني سأفوز بسهولة أكبر. هذا ما سمعته من أشخاص كثر.

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