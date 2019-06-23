تركيا: مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو يفوز بانتخابات إسطنبول

فاز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا أكرم إمام أوغلو بانتخابات بلدية إسطنبول متفوقا على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلدريم وفق النتائج الأولية للفرز.
التفاصيل
- أعلن بن علي يلدريم فوز منافسه أكرم إمام أوغلو بمنصب رئاسة بلدية إسطنبول.
- هنأ بن علي يلدريم منافسه بعد حصوله على 53.6% عقب فرز 94% من الأصوات.
- سي.إن.إن ترك: مرشح حزب الشعب الجمهوري متقدم في إعادة انتخابات بلدية إسطنبول بواقع 53.6% مقابل 45.4% لمرشح الحزب الحاكم بعد إحصاء 94.5% من الأصوات.
خلفيات
- في 6 من مايو/أيار الماضي، قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية، إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، التي جرت نهاية مارس/ آذار، وإعادة إجرائها.
- فاز أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات الأولى بفارق 13 ألف صوت على بن علي يلدريم.
- جاء قرار اللجنة العليا للانتخابات استجابة للطعون المقدمة من حزب العدالة والتنمية وبأغلبية كبيرة، حيث وافق 7 أعضاء على الطعون، مقابل اعتراض 4 أعضاء.