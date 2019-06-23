تركيا: مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو يفوز بانتخابات إسطنبول

فاز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا أكرم إمام أوغلو بانتخابات بلدية إسطنبول متفوقا على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلدريم وفق النتائج الأولية للفرز.

التفاصيل

أعلن بن علي يلدريم فوز منافسه أكرم إمام أوغلو بمنصب رئاسة بلدية إسطنبول.

هنأ بن علي يلدريم منافسه بعد حصوله على 53.6% عقب فرز 94% من الأصوات.

سي.إن.إن ترك: مرشح حزب الشعب الجمهوري متقدم في إعادة انتخابات بلدية إسطنبول بواقع 53.6% مقابل 45.4% لمرشح الحزب الحاكم بعد إحصاء 94.5% من الأصوات.

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