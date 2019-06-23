انطلاق التصويت في انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول

بدأ الناخبون في إسطنبول التوجه إلى صناديق الاقتراع من أجل اختيار رئيس بلدية المدينة في سباق الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى.

انطلاق عملية الاقتراع:

فتحت المراكز الانتخابية أبوابها في تمام الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (تغ+3).

تجري انتخابات الإعادة بموجب قرار اللجنة العليا للانتخابات في 6 مايو/ أيار الماضي القاضي بإلغاء نتائج الانتخابات المحلية في 31 مارس/ آذار الماضي.

يتنافس في الانتخابات مرشح تحالف الشعب بن علي يلدريم (حزب العدالة والتنمية)، ومرشح تحالف الأمة أكرم إمام أوغلو (حزب الشعب الجمهوري)، ومرشح حزب السعادة نجدت كوكجنار، ومرشح حزب الوطن مصطفى إيلكر.

تجري العملية الانتخابية في 31 ألفا و342 صندوق اقتراع في 39 قضاء في إسطنبول، ومن المنتظر أن يشارك فيها 10 ملايين و561 ألفًا و963 ناخبًا.

تنتهي عملية التصويت في تمام الخامسة عصرا.

وفي الانتخابات التي أجريت في 31 مارس/ آذار الماضي، حقق حزب الشعب الجمهوري المعارض انتصارا بفارق ضئيل على حزب العدالة والتنمية.

وبعد أسابيع من طعون حزب العدالة والتنمية، ألغى المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا في مايو/ أيار الانتخابات بسبب مخالفات.

ووصفت المعارضة القرار بأنه "انقلاب" على الديمقراطية.

وكرر أردوغان اعتقاده بأن "من يفوز باسطنبول يفوز بتركيا". وشغل أردوغان نفسه منصب رئيس بلدية اسطنبول في التسعينيات.

من هو بن علي يلدرم؟

مرشح لانتخابات رئاسة بلدية إسطنبول.

ولد عام 1955 في ناحية "رفاهية" من محافظة إرزنجان شرقي تركيا.

درس الهندسة البحرية في جامعة إسطنبول التقنية

عمل مهندسا ومديرا في العديد من دور بناء السفن التابعة للدولة.

1994-2000 عمل مديرا لمديرية النقل البحري في بلدية إسطنبول الكبرى.

عرف عنه تطوير وسائل النقل البحري في إسطنبول.

2002 دخل البرلمان نائبا وعين وزيرا للنقل في أربع حكومات متتالية لمدة 11 عاما

في 22-5-2016 أصبح رئيسا لحزب العدالة والتنمية ورئيسا للوزراء.

بعد نتيجة الاستفتاء في 24-6-2018 بدأ العمل بالنظام الرئاسي في تركيا ليكون يلدرم آخر رئيس وزراء لتركيا.

في 12-7-2018 فاز برئاسة البرلمان التركي.

في يونيو 2019 يخوض سباق الانتخابات المحلية لبلدية إسطنبول بعد قرار هيئة الانتخابات التركية إعادتها.

من هو أكرم إمام أوغلو؟

مرشح لانتخابات رئاسة بلدية إسطنبول.

ولد في 4-6-1970 بمدينة طرابزون الساحلية شمالي تركيا لعائلة محافظة تزاول أعمال المقاولات والبناء.

تخرج من قسم إدارة الأعمال في جامعة اسطنبول عام 1992 ومارس مهنة المقاولات والبناء ضمن شركة العائلة.

مارس رياضة كرة القدم كهاوٍ وعمل في مهام إدارية في ثلاث فرق رياضية في طرابزون وناحية بيليك دوزو بإسطنبول.

2009 انضم إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض.

في مارس 2014 فاز برئاسة بلدية ناحية بيليك دوزو في الانتخابات المحلية عن حزبه.

في 31-3-2019 تفوق على منافسه بن علي يلدرم بفارق نحو 14 ألف صوت في انتخابات شارك فيها نحو 9 ملايين ناخب في إسطنبول.

في 17-4-2019 حصل على محضر مباشرة أعماله رئيسا لبلدية إسطنبول.

في 6-5-2019 قررت الهيئة العليا للانتخابات إعادة الجزء المتعلق برئاسة بلدية إسطنبول من الانتخابات المحلية بناء على شكاوى من وقوع خروق وتجاوزات واسعة أثناء الانتخابات.

خلفيات: