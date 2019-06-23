السودان: المجلس العسكري ينفي وجود اتفاق مع قوى الحرية والتغيير

قال المجس العسكري الحاكم في السودان إنه ليس هناك أي اتفاق سابق مع قوى الحرية والتغيير المعارضة نظرا لعدم توقيع أي اتفاق، وذلك خلال مؤتمر صحفي الأحد في العاصمة الخرطوم.

شارك في المؤتمر المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي ورئيس اللجنة السياسية بالمجلس ياسر العطا.

أبرز التصريحات

ياسر العطا: لا يوجد أي اتفاق سابق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لأنه لم يكتمل ولم يتم توقيعه.

ياسر العطا: طاولة المفاوضات هي الحل لإنهاء الأزمة وللعبور بالسودان إلى بر الأمان.

ياسر العطا: نأمل ألا نتجه إلى تشكيل حكومة بمفردنا لأن ذلك الخيار موجود.

كباشي: تم الاتفاق أن تكون هناك ورقة مشتركة بين الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا لكن ما تلقيناه منهما كان مختلفا.

كباشي: لم نطلع على الورقة الإثيوبية لأنها تخالف ما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء والجانب الإثيوبي.

كباشي: لا اتصالات بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير إلا عبر الوسطاء.

كباشي: السعودية والإمارات ومصر قدموا لنا دعما غير مشروط وغير مرتبط بموقف معين.

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (يمين) عقد محادثات مع ممثلين عن قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان

قوى الحرية والتغيير

قوى إعلان الحرية والتغيير: أبلغنا الوسيط الإثيوبي محمود درير الموافقة على مقترحاته لحل أزمة جمود التفاوض مع المجلس العسكري.

القيادي بقوى الحرية والتغيير بابكر فيصل: قدمنا له بعض الملاحظات.

فيصل: الوسيط لم يبلغنا برد المجلس العسكري على مسودة الاتفاق التي طرحها.

فيصل: أبلغنا بأنه أخذ منهم بعض الملاحظات وقال إنه سيوافينا بها من دون تحديد زمن لذلك.

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