البيت الأبيض: "صفقة القرن" تشمل مشروعات في سيناء المصرية

أعلن البيت الأبيض رسميا ملامح الخطة الاقتصادية لمبادرة الرئيس دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة بصفقة القرن.

التفاصيل:

Generations of Palestinians have lived under adversity and loss, but the next chapter can be defined by freedom and dignity.

Today, we're unveiling Peace to Prosperity: the most ambitious international effort for the Palestinian people to date. https://t.co/q1pX9yJJzE

— The White House (@WhiteHouse) June 22, 2019