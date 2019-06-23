اغتيال جمال خاشقجي: سعود القحطاني لا يُحاكم في القضية

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي ليس من ضمن المتهمين الـ 11 الذين يحاكمون بقضية قتل جمال خاشقجي.

عدم محاكمة القحطاني:

بالرغم من الضغوط الأمريكية لإخضاعه للمساءلة قالت الصحيفة إن عدم محاكمة القحطاني الذي ورد اسمه في لائحة العقوبات الأمريكية المتصلة بالقضية يشكل مأزقا دبلوماسيا للحكومة السعودية التي تحاول التعامل مع تداعيات قتل خاشقجي الوحشي.

وفقا لمسؤولين سعوديين تحدثوا للصحيفة، فإن المحاكمة تم ترتيبها لتدين المتهمين بهدف تخفيف ضغوط إدارة ترمب والكونغرس، ومجتمع الأعمال في الغرب على السعودية.

نقلت الصحيفة عن أحد كبار العائلة السعودية الحاكمة قوله إن الزمن كفيل بالشفاء، وإن الاستثمار الغربي سيعود بمجرد تحقيق العدالة وقطع بعض الرؤوس، على حد تعبيره.

وكانت وكالة "​رويترز​" كشفت نقلاً عن مصادر مطلعة، أنّ مستشار ولي العهد السعودي سعود القحطاني، هو من أدار عملية قتل الصحفي السعودي ​المعارض جمال خاشقجي، من خلال اتصال عبر سكايب.

وصول خروف العيد:

كشف تقرير للأمم المتحدة نُشر، الأربعاء الماضي، أنه قبل لحظات من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي كان اثنان من القتلة المشتبه بهم ينتظران في قنصلية المملكة في إسطنبول "وصول خروف العيد".

كشف تقرير أنييس كالامار مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء عن حوار دار بين ماهر المطرب وهو ضابط بالمخابرات السعودية وكان يعمل مع سعود القحطاني مستشار كبير لولي عهد السعودية وصلاح الطبيقي وهو طبيب شرعي بوزارة الداخلية متهم بتقطيع الجثة والتخلص منها.

نشر تقرير الأمم المتحدة مقتطفات مما يصفها بمحادثات داخل القنصلية قبيل وصول خاشقجي للمبنى وخلال لحظاته الأخيرة حيث يمكن سماع مسؤول سعودي يتحدث عن تقطيع جثة.

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