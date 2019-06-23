إيران: سبق أن اخترقت طائرة أمريكية مسيرة أجواءنا ولم نسقطها

قالت إيران إن هناك حادثة سابقة وقعت مع طائرة تجسس أمريكية مسيرة قبل شهر اخترقت الأجواء الإيرانية رغم التحذيرات ولم تسقطها الدفاعات الإيرانية.

التفاصيل

نشر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خارطة على "تويتر" الأحد تظهر دخول "طائرة تجسس مسيّرة" أمريكية مجال بلاده الجوي أواخر مايو/أيار الماضي.

More evidence—including encroachment of a MQ9 spy drone on 5/26, speedboat purchases & phone calls planning to attribute ship attacks to Iran—indicate #B_Team was moments away from trapping @realDonaldTrump into a war. Prudence prevented it, but #EconomicTerrorism brings tension. pic.twitter.com/LmWJTDvt2O — Javad Zarif (@JZarif) June 23, 2019

ظريف: طائرة الاستطلاع الأمريكية من طراز "إم كيو9" دخلت المجال الجوي الإيراني بتاريخ 26 من مايو/أيار رغم توجيه تحذيرات عدة لها.

تفيد الخارطة بحركة الطائرة في ذلك اليوم بين الساعة 19:12 وتسع ثوان والساعة 22:52 وسبع ثوان.

دخلت الطائرة المجال الجوي الإيراني، بحسب الخارطة، قبالة منطقة عسالويه حيث مرفأ على ضفاف الخليج، عند الساعة 20:29 قبل أن تغادر بين 21:03 و21:29 بعدما تلقت تحذيراً إيرانياً في حدود الساعة 20:30.

كما تشير الخارطة إلى أنّ الطائرة تلقت "تحذيرين" آخرين بين 21:31 و21:33 بينما كانت تقترب من جديد من الحدود الإيرانية.

خلفيات