إيران: سبق أن اخترقت طائرة أمريكية مسيرة أجواءنا ولم نسقطها

قالت إيران إن هناك حادثة سابقة وقعت مع طائرة تجسس أمريكية مسيرة قبل شهر اخترقت الأجواء الإيرانية رغم التحذيرات ولم تسقطها الدفاعات الإيرانية.
التفاصيل
- نشر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خارطة على "تويتر" الأحد تظهر دخول "طائرة تجسس مسيّرة" أمريكية مجال بلاده الجوي أواخر مايو/أيار الماضي.
- ظريف: طائرة الاستطلاع الأمريكية من طراز "إم كيو9" دخلت المجال الجوي الإيراني بتاريخ 26 من مايو/أيار رغم توجيه تحذيرات عدة لها.
- تفيد الخارطة بحركة الطائرة في ذلك اليوم بين الساعة 19:12 وتسع ثوان والساعة 22:52 وسبع ثوان.
- دخلت الطائرة المجال الجوي الإيراني، بحسب الخارطة، قبالة منطقة عسالويه حيث مرفأ على ضفاف الخليج، عند الساعة 20:29 قبل أن تغادر بين 21:03 و21:29 بعدما تلقت تحذيراً إيرانياً في حدود الساعة 20:30.
- كما تشير الخارطة إلى أنّ الطائرة تلقت "تحذيرين" آخرين بين 21:31 و21:33 بينما كانت تقترب من جديد من الحدود الإيرانية.
خلفيات
- أسقطت إيران طائرة أمريكية مسيرة الأسبوع الماضي بعد أن قالت إنها دخلت للمجال الجوي الإيراني.
- نددت الولايات المتحدة بإسقاط الطائرة وقالت إنها كانت تحلق فوق المياه الدولية.
- تصاعدت التوترات في المنطقة وارتفعت أسعار النفط بنحو 4% في أعقاب إسقاط الطائرة.
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال إنه أعطى أوامر بتنفيذ ضربة على أهداف إيرانية وألغاها قبل تنفيذ الهجوم بعشر دقائق بسبب مخاوف من سقوط 150 إيرانيا في الضربة.