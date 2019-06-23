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سياسة

إيران: سبق أن اخترقت طائرة أمريكية مسيرة أجواءنا ولم نسقطها

23/6/2019

قالت إيران إن هناك حادثة سابقة وقعت مع طائرة تجسس أمريكية مسيرة قبل شهر اخترقت الأجواء الإيرانية رغم التحذيرات ولم تسقطها الدفاعات الإيرانية.

التفاصيل
  • نشر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خارطة على "تويتر" الأحد تظهر دخول "طائرة تجسس مسيّرة" أمريكية مجال بلاده الجوي أواخر مايو/أيار الماضي.

  • ظريف: طائرة الاستطلاع الأمريكية من طراز "إم كيو9" دخلت المجال الجوي الإيراني بتاريخ 26 من مايو/أيار رغم توجيه تحذيرات عدة لها.
  • تفيد الخارطة بحركة الطائرة في ذلك اليوم بين الساعة 19:12 وتسع ثوان والساعة 22:52 وسبع ثوان.
  • دخلت الطائرة المجال الجوي الإيراني، بحسب الخارطة، قبالة منطقة عسالويه حيث مرفأ على ضفاف الخليج، عند الساعة 20:29 قبل أن تغادر بين 21:03 و21:29 بعدما تلقت تحذيراً إيرانياً في حدود الساعة 20:30.
  • كما تشير الخارطة إلى أنّ الطائرة تلقت "تحذيرين" آخرين بين 21:31 و21:33 بينما كانت تقترب من جديد من الحدود الإيرانية.
خلفيات
  • أسقطت إيران طائرة أمريكية مسيرة الأسبوع الماضي بعد أن قالت إنها دخلت للمجال الجوي الإيراني.
  • نددت الولايات المتحدة بإسقاط الطائرة وقالت إنها كانت تحلق فوق المياه الدولية.
  • تصاعدت التوترات في المنطقة وارتفعت أسعار النفط بنحو 4% في أعقاب إسقاط الطائرة.
  • الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال إنه أعطى أوامر بتنفيذ ضربة على أهداف إيرانية وألغاها قبل تنفيذ الهجوم بعشر دقائق بسبب مخاوف من سقوط 150 إيرانيا في الضربة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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