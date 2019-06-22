وسط التوتر.. قوات أمريكية تستعد لإجلاء متعاقدين من قاعدة عراقية

قالت ثلاثة مصادر عسكرية عراقية إن القوات الأمريكية تُعد لإجلاء مئات الموظفين العاملين في شركتي" لوكهيد مارتن وساليبورت غلوبال" من قاعدة عسكرية عراقية يعملون بها.

استعداد للمغادرة:

أوضحت المصادر أن نحو 400 متعاقد من الشركتين يستعدون لمغادرة قاعدة بلد العسكرية التي تستضيف قوات أمريكية على بعد نحو 80 كيلومترا إلى الشمال من بغداد وذلك بسبب "تهديدات أمنية محتملة".

ذكرت المصادر أن رحيل المتعاقدين وشيك، في حين لم تذكر، أي تفاصيل بشأن التهديدات الأمنية.

كانت قاعدة "بلد" مترامية الأطراف اُستهدفت بثلاث قذائف مورتر الأسبوع الماضي، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

قال مسؤول عسكري مطلع على العمليات اليومية للقاعدة إن الجيش الأمريكي أبلغ المسؤولين العراقيين بأنهم سيشرعون في إجلاء نحو نصف الموظفين البالغ عددهم 800 والذين يعملون لدى الشركتين في قاعدة بلد.

المسؤول أوضح أن عملية الإجلاء ستستغرق نحو 10 أيام، وقال مصدران عسكريان آخران إن عملية الإجلاء ستتم على مرحلتين وستجرى بطائرات عسكرية.

هجمات مجهولة:

تعرضت قاعدتان عراقيتان أخريان تستضيفان قوات أمريكية لقصف صاروخي الأسبوع الماضي في هجمات لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.

وقع هجوم صاروخي، الأربعاء الماضي، قرب موقع تستخدمه شركة الطاقة الأمريكية إكسون موبيل على مقربة من مدينة البصرة في جنوب البلاد.

ألقى مسؤولون محليون باللوم على ميليشيات مدعومة من إيران في حادث البصرة، في حين لم تعلق إيران على حوادث العراق؛ لكنها رفضت بشدة اتهامات واشنطن بأنها كانت وراء هجمات على ناقلات نفط في الخليج في الأسابيع الأخيرة.

يأتي تصاعد العنف وسط زيادة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، حيث كثفت واشنطن ضغوط العقوبات على طهران منذ العام الماضي، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الجمعة، إنه ألغى ضربة أمريكية على إيران في اللحظات الأخيرة.

في العراق، تدعم إيران ميليشيات شيعية لديها مواقع قريبة من منشآت عسكرية أمريكية، ولم تعلق هذه الميليشيات علنا على الحوادث الأخيرة.

يحاول تنظيم الدولة أيضا، إعادة تجميع صفوفه في العراق ويستخدم أساليب الكر والفر ضد القوات العراقية في الأشهر الأخيرة.

أحد أفراد الأمن يقف قرب موظفي شركة إكسون التي تدير حقل القرنة في البصرة (رويترز)