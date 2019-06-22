موريتانيا: بدء فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة

أغلقت مساء السبت الساعة السابعة بالتوقيت المحلي (نفس توقيت غرينتش) مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الموريتانية، وبدأ فرز الأصوات.
التفاصيل:
- ينتظر أن يبدأ الإعلان التدريجي لنتائج الانتخابات خلال الساعات القادمة، فيما يُتوقع إعلان النتائج النهائية مطلع الأسبوع.
- في وقت سابق السبت، قالت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بموريتانيا، إن نسبة المشاركة بلغت 45.75% بعد الظهيرة، غير أنه ينتظر أن تكون النسبة قد ارتفعت بشكل كبير خلال ساعات المساء.
- قالت اللجنة عبر موقعها الإلكتروني، إن العلمية الانتخابية تسير بشكل طبيعي وإنه لم تسجل خروقات كبيرة.
- يحق لقرابة 1.5 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في انتخابات من المتوقع إعلان نتائجها مطلع الأسبوع المقبل.
المرشحون
- يخوض الانتخابات ستة مرشحين، أبرزهم: وزير الدفاع السابق، محمد ولد الغزواني، وهو مدعوم من الرئيس المنتهية ولايته.
- يمثل مرشح المعارضة الأبرز، رئيس الحكومة الأسبق، سيدي محمد ولد بوبكر، المدعوم من الإسلاميين، منافسا قويا لـ"الغزواني".
- ستجرى جولة ثانية للانتخابات، الشهر المقبل، إذا لم يحصل أحد المرشحين على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الحالية.
الاقتصاد والأمن
- تركزت الحملة الانتخابية للغزواني على مواصلة التقدم الاقتصادي والأمني في عهد ولد عبد العزيز.
- يشهد اقتصاد البلاد نموا وسيتلقى دفعة عندما يبدأ حقل غاز بحري كبير الإنتاج في أوائل العقد المقبل.
- بدأ السياح العودة لرحلات الصحراء في موريتانيا بعد العزوف عنها لسنوات بسبب سلسلة من عمليات الخطف في العام 2009.
الرئيس المنتهية ولايته
- قضى ولد عبد العزيز فترتين رئاسيتين مدة كل منهما خمس سنوات، وهو الحد الأقصى لتولي الرئاسة.
- في حال فوز الغزواني من المرجح أن يلعب ولد عبد العزيز دورا في قيادة موريتانيا، حيث صرح قبل أيام بأنه سيتابع تنفيذ مشاريع التنمية "من داخل الرئاسة وخارجها".