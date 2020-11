خطأ إملائي في "تغريدة ترمب" عن إيران تثير سيلا من الانتقادات

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لفيض من الانتقادات بسبب خطأ إملائي في "تغريدة" بشأن إيران، صباح أمس الجمعة، برر فيها إلغاء ضربة عسكرية ردا على إسقاط طائرة أمريكية.

الطعام جاهز.. بدلا عن جاهزون للرد:

….On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2019