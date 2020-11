ترمب: عقوبات إضافية ضد إيران والعمل العسكري ما زال مطروحا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن واشنطن تتجه لفرض عقوبات إضافية على إيران، مشيرا إلى أن العمل العسكري ما زال مطروحا.

أهم تصريحات ترمب:

تصريحات ترمب تأتي بعد يوم من إعلانه إلغاء ضربة عسكرية ضد إيران كانت تستهدف الرد على إسقاطها طائرة عسكرية أمريكية مسيرة.

رد وزير الخارجية الإيراني:

For more visual detail on the path, location, and point of impact of the U.S. military drone Iran shot down on Thursday, and of the waters over which it was flying, see these maps and coordinates.

There can be no doubt about where the vessel was when it was brought down. pic.twitter.com/eInqIYolaS

— Javad Zarif (@JZarif) June 22, 2019