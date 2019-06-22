ترمب: عقوبات إضافية ضد إيران والعمل العسكري ما زال مطروحا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن واشنطن تتجه لفرض عقوبات إضافية على إيران، مشيرا إلى أن العمل العسكري ما زال مطروحا.

أهم تصريحات ترمب:

واشنطن تتجه لفرض عقوبات إضافية على إيران.

العقوبات الإضافية على إيران تهدف لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

العمل العسكري بشأن إيران مازال مطروحا على الطاولة.

سأجري مشاورات في منتجع كامب ديفيد بشأن إيران.

مستشار الأمن القومي بولتون من الصقور بالتأكيد، لكني استمع للجميع فيما يتعلق بإيران.

تصريحات ترمب تأتي بعد يوم من إعلانه إلغاء ضربة عسكرية ضد إيران كانت تستهدف الرد على إسقاطها طائرة عسكرية أمريكية مسيرة.

رد وزير الخارجية الإيراني:

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نشر على تويتر عدة خرائط وإحداثيات مفصلة قال إنها تظهر مسار الطائرة الأمريكية المسيرة التي أسقطتها إيران الخميس وهي تحلق فوق المياه الإقليمية لإيران.

الخرائط تتضمن أيضا مربعين صفراوين على مسار رحلة الطائرة، يشيران، وفقا للخريطة، إلى تحذيرات لاسلكية إيرانية أرسلت لها.

ظريف كتب يقول "لا مجال للشك بشأن موقع الطائرة عندما أسقطت".

منطقة الخليج تشهد توترا بين الولايات المتحدة وإيران، تصاعد الخميس الماضي بعد ما أسقط الحرس الثوري الإيراني طائرة أمريكية مسيرة لانتهاكها المجال الجوي ".الإيراني، وهو ما نفته واشنطن قائلة إن الطائرة "كانت تحلق في الأجواء الدولية فوق مضيق هرمز".

For more visual detail on the path, location, and point of impact of the U.S. military drone Iran shot down on Thursday, and of the waters over which it was flying, see these maps and coordinates. There can be no doubt about where the vessel was when it was brought down. pic.twitter.com/eInqIYolaS — Javad Zarif (@JZarif) June 22, 2019

فيما يلي أبرز التطورات بشأن التوتر بين إيران والولايات المتحدة: