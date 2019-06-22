ترمب: عقوبات إضافية ضد إيران والعمل العسكري ما زال مطروحا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن واشنطن تتجه لفرض عقوبات إضافية على إيران، مشيرا إلى أن العمل العسكري ما زال مطروحا.
أهم تصريحات ترمب:
- واشنطن تتجه لفرض عقوبات إضافية على إيران.
- العقوبات الإضافية على إيران تهدف لمنعها من امتلاك سلاح نووي.
- العمل العسكري بشأن إيران مازال مطروحا على الطاولة.
- سأجري مشاورات في منتجع كامب ديفيد بشأن إيران.
- مستشار الأمن القومي بولتون من الصقور بالتأكيد، لكني استمع للجميع فيما يتعلق بإيران.
تصريحات ترمب تأتي بعد يوم من إعلانه إلغاء ضربة عسكرية ضد إيران كانت تستهدف الرد على إسقاطها طائرة عسكرية أمريكية مسيرة.
رد وزير الخارجية الإيراني:
- وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نشر على تويتر عدة خرائط وإحداثيات مفصلة قال إنها تظهر مسار الطائرة الأمريكية المسيرة التي أسقطتها إيران الخميس وهي تحلق فوق المياه الإقليمية لإيران.
- الخرائط تتضمن أيضا مربعين صفراوين على مسار رحلة الطائرة، يشيران، وفقا للخريطة، إلى تحذيرات لاسلكية إيرانية أرسلت لها.
- ظريف كتب يقول "لا مجال للشك بشأن موقع الطائرة عندما أسقطت".
فيما يلي أبرز التطورات بشأن التوتر بين إيران والولايات المتحدة:
- هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية قالت في بيان إن السلطات أعدمت متعاقدا سابقا في المنظمة الجوفضائية بوزارة الدفاع بتهمة التجسس لحساب المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه).
- الهيئة عرفت المتعاقد بأنه جلال حاجي زوار، وأنه ترك وظيفته قبل تسع سنوات، وأدانته محكمة عسكرية بعد تحقيق كشف عن وثائق ومعدات للتجسس في منزله.
- البيان أضاف أنه "تم كذلك الحكم على زوجة الجاسوس زوار بالسجن 15 عاما بنفس التهمة، وتم تأييد القرارين من قبل المحكمة العليا في إيران".
- الخارجية الإيرانية أعلنت أنها استدعت القائم بالأعمال الإماراتي لدى طهران للاحتجاج على انطلاق الطائرة الأمريكية المسيرة، التي أسقطتها الخميس، من الأراضي الإماراتية.
- الخارجية الإيرانية قالت في بيان إنه تم إبلاغ المسؤول الإماراتي بأن بلاده شاركت في اختراق الطائرة الأمريكية للأجواء الإيرانية واحتجاج طهران على ذلك.
- البيان أضاف أن "طهران ستحمل مسؤولية أي هجمات تستهدفها برا وجوا وبحرا لدول المنطقة، التي تسمح للقوات العسكرية الأجنبية باستخدام أراضيها لتنفيذ تلك الهجمات.
- وزارة الخارجية البريطانية أعلنت في بيان لها أن وزير الدولة المكلف بملف الشرق الأوسط أندرو موريسون سيزور طهران الأحد لبحث التوتر في الخليج.
- البيان: الوزير سيطلب خفض حدة التوتر بصورة عاجلة.
- البيان: الوزير سيعرب أيضا عن قلق لندن لسلوك طهران في المنطقة وتهديدها بوقف الالتزام بالاتفاق النووي الذي تبقى بريطانيا ملتزمة به كليا.
- البيان: في هذه المرحلة من التوتر الاقليمي المتنامي وخلال فترة حاسمة لمستقبل الاتفاق النووي تعطي هذه الزيارة فرصة لمواصلة حوار منفتح وصريح وبناء مع الحكومة الإيرانية.
- المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل دعت المجتمع الدولي إلى التوصل إلى حل سياسي لأزمة إيران، قائلة إن بلادها تعمل على ذلك.
- ميركل أوضحت أن قضية إيران ستطرح للنقاش خلال قمة مجموعة العشرين التي تبدأ هذا الأسبوع في اليابان.
- المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية رضا جعفر زادة قال إن مجال البلاد الجوي "آمن تماما".
- زادة قال إن المجال الجوي لبلاده مفتوح أمام جميع شركات الطيران العالمية، وأن حوالي 1000 طائرة مدنية تستخدمه يوميا.
- الجمعة، أصدرت هيئة الطيران الاتحادية الأمريكية، أمرا طارئا يمنع شركات الطيران التابعة لها من التحليق في المجال الجوي الإيراني، فوق مضيق هرمز وخليج عمان.
- بعدها أعلنت عدة شركات طيران عالمية أنها ستستخدم مسارات بديلة لتجنب استخدام المجال الجوي الإيراني.
- السبت، قالت المديرية العامة للطيران المدني في الهند إن كل شركات الطيران الهندية قررت وبالتشاور معها تفادي جزء من المجال الجوي الإيراني لضمان سلامة الرحلات الجوية والركاب.
- المديرية أشارت إلى أن كل شركات الخطوط الجوية الهندية ستحول مسار الرحلات وفقا لذلك.