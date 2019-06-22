البنتاغون يشن هجوما إلكترونيا على مجموعة تجسس إيرانية

نقل موقع (ياهو نيوز) عن مسؤولين سابقين في المخابرات الأمريكية أن قيادة الحرب الإلكترونية الأمريكية شنت هجوما إلكترونيا على مجموعة تجسس إيرانية دعمت الهجمات على السفن التجارية.

التفاصيل:

المجموعة الإيرانية، تربطها صلات بحرس الحرس الثوري الإيراني، وقامت بتتبع السفن العسكرية والمدنية واستهدافها إلكترونيا أثناء مرورها في مضيق هرمز وتمكنت من شن هجمات على السفن في المنطقة لسنوات.

الرد الانتقامي الأمريكي يسلط الضوء، على كيف أصبح الخليج العربي ساحة لتصاعد الصراع التقليدي والرقمي كذلك.

أبلغت العديد من شركات الاستخبارات الإلكترونية الأمريكية الخاصة عن محاولات قام بها قراصنة إيرانيون في الأسابيع الأخيرة للتسلل إلى مواقع المؤسسات الأمريكية.

الهجمات الإلكترونية الإيرانية ركزت على استهداف البحارة الأمريكيين على البوارج وحاملات الطائرات والسفن.

أتى ذلك من خلال وسائل التواصل وعبر استخدام حسابات لفتيات على فيسبوك وبنترست وغيرهما للإيقاع بالبحارة الأمريكيين وتتبع حركة تلك السفن والقطع العسكرية الأمريكية.

محاولات ناجحة:

قال أحد مسؤولي الاستخبارات السابقين إنه كان هناك العديد من الأمثلة الناجحة لهذه العمليات الإلكترونية الإيرانية، وإن هذه العمليات كانت تجري على نطاق واسع.

المسؤول أوضح أن بعض أفراد القوات البحرية كانوا يكشفون معلومات ذات مستويات مختلفة من الحساسية- مثل متى وأين يسافرون- بينما يجهلون الهوية الحقيقية لمن يتحدثون معهم.

هذه العمليات بحسب المسؤول، ساعدت الإيرانيين على تتبع حركة السفن والأفراد الأمريكيين كما ساعدتهم أيضا على وضع مخططات تنظيمية للوحدات العسكرية الأمريكية.

من أبرز مجموعات التجسس الإيرانية مجموعة تسمى "نيوزكاستر" قال خبراء استخبارات أمريكيون إنها تستخدم بشكل متكرر ملفات تعريف وسائط اجتماعية مزيفة لجمع المعلومات.

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اختراق المواقع: