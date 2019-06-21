مسؤولان إيرانيان: ترمب حذر طهران عبر عُمان من هجوم وشيك

قال مسؤولان إيرانيان لوكالة "رويترز"، الجمعة، إن طهران تلقت رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عبر سلطنة عمان الليلة الماضية للتحذير من هجوم أمريكي وشيك على إيران.
التفاصيل:
- ذكر أحد المسؤولين لـ"رويترز" طالبا عدم ذكر اسمه إن ترمب قال في رسالته "إنه ضد أي حرب مع إيران ويريد إجراء محادثات مع طهران بشأن عدد من القضايا… حدد فترة زمنية قصيرة للحصول على ردنا لكن رد إيران الفوري هو أن القرار بيد الزعيم الأعلى (آية الله علي) خامنئي في هذه المسألة".
- المسؤول الثاني قال "أوضحنا أن الزعيم الأعلى يعارض أي محادثات لكن الرسالة ستنقل إليه ليتخذ القرار.. ومع ذلك أبلغنا المسؤول العماني أن أي هجوم على إيران ستكون له عواقب إقليمية ودولية".
توترات خطيرة
- وكالة الإعلام الروسية ذكرت أن موسكو اتهمت واشنطن ،الجمعة، بإثارة توترات خطيرة حول إيران عمدا ودفع الوضع إلى شفا الحرب.
- دعا سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية واشنطن لتقييم العواقب المحتملة للنزاع مع إيران وقال إن تقريرا نشرته صحيفة نيويورك تايمز يكشف أن الوضع شديد الخطورة.
- ذكرت تقارير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وافق فيما يبدو على توجيه ضربات عسكرية ضد إيران ردا على إسقاط طهران طائرة مراقبة أمريكية مسيرة، لكنه تراجع عن قراره في اللحظة الأخيرة.
شركات عالمية تحظر الرحلات المدنية فوق مضيق هرمز
- في ذات شأن التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد إسقاط طائرة أمريكية مسيرة، قال متحدث باسم شركة كيه.إل.إم الهولندية للطيران اليوم الجمعة إن الشركة تتفادى الطيران فوق أجزاء من إيران مؤكدا بذلك التقرير الذي نشرته شبكة إن.أو.إس الهولندية العامة.
- الشركة قالت في بيان إن "الحادث مع الطائرة المسيرة هو سبب لعدم التحليق فوق مضيق هرمز حاليا.. هذا إجراء وقائي"، مؤكدة أن السلامة هي "الأولوية المطلقة" للشركة.
- التقرير قال قال إن الشركة قررت تغيير مسار رحلات في أعقاب قرار اتخذته إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية ليلة أمس بحظر تحليق الشركات الأمريكية في المجال الجوي الذي تسيطر عليه إيران فوق منطقة مضيق هرمز وخليج عُمان.
- من جانبها، أعلنت شركة الخطوط الجوية الأسترالية (كانتاس إيرويز ليمتد) اليوم الجمعة، إن رحلاتها فوق الشرق الأوسط ستتجنب مضيق هرمز، وقالت في بيان إن القرار سيعني تغييرا طفيفا في طريق الرحلات بين أستراليا ولندن.
- في ذات الصدد أوقفت شركة ( لوفتهانزا) الألمانية تحليق طائراتها فوق بعض المناطق في إيران.
- في وقت سابق، قالت شركة الخطوط الجوية المتحدة (يونايتد إيرلاينز) إنها علقت رحلاتها من مطار نيوارك بولاية نيوجيرسي الأمريكية إلى مومباي، المركز المالي الهندي، عقب مراجعة تتعلق بالسلامة بعدما أسقطت إيران طائرة استطلاع أمريكية مسيرة من على ارتفاع كبير.
- الشركة قالت على موقعها الإلكتروني: "نظراً للأحداث الحالية في إيران، أجرينا مراجعة شاملة للسلامة والأمان للخدمة التي نقوم بها إلى الهند عبر المجال الجوي الإيراني وقررنا تعليق الخدمة".