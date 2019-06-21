مسؤولان إيرانيان: ترمب حذر طهران عبر عُمان من هجوم وشيك

قال مسؤولان إيرانيان لوكالة "رويترز"، الجمعة، إن طهران تلقت رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عبر سلطنة عمان الليلة الماضية للتحذير من هجوم أمريكي وشيك على إيران.

التفاصيل:

ذكر أحد المسؤولين لـ"رويترز" طالبا عدم ذكر اسمه إن ترمب قال في رسالته "إنه ضد أي حرب مع إيران ويريد إجراء محادثات مع طهران بشأن عدد من القضايا… حدد فترة زمنية قصيرة للحصول على ردنا لكن رد إيران الفوري هو أن القرار بيد الزعيم الأعلى (آية الله علي) خامنئي في هذه المسألة".

المسؤول الثاني قال "أوضحنا أن الزعيم الأعلى يعارض أي محادثات لكن الرسالة ستنقل إليه ليتخذ القرار.. ومع ذلك أبلغنا المسؤول العماني أن أي هجوم على إيران ستكون له عواقب إقليمية ودولية".

توترات خطيرة

وكالة الإعلام الروسية ذكرت أن موسكو اتهمت واشنطن ،الجمعة، بإثارة توترات خطيرة حول إيران عمدا ودفع الوضع إلى شفا الحرب.

دعا سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية واشنطن لتقييم العواقب المحتملة للنزاع مع إيران وقال إن تقريرا نشرته صحيفة نيويورك تايمز يكشف أن الوضع شديد الخطورة.

ذكرت تقارير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وافق فيما يبدو على توجيه ضربات عسكرية ضد إيران ردا على إسقاط طهران طائرة مراقبة أمريكية مسيرة، لكنه تراجع عن قراره في اللحظة الأخيرة.

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