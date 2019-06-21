شاهد: صلوات الغائب على مرسي تتواصل في دول العالم

وهتف مئات الأردنيين، الجمعة، للرئيس مرسي، وردد المشاركون في مسيرة شعبية رافضة لصفقة القرن وورشة البحرين اليوم الجمعة، وذلك بدعوة من الحركة الإسلامية وفعاليات شبابية وشعبية.