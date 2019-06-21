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سياسة

شاهد: إيران تعرض حطام الطائرة الأمريكية التي أسقطتها

21/6/2019

عرض التلفزيون الإيراني، الجمعة، ما قال إنها أجزاء من طائرة أمريكية عسكرية مسيرة أسقطتها طهران، الخميس.

دليل إيراني:
  • عرض التلفزيون الحكومي الإيراني (اريب1) مقابلة مقتضبة بين صحفي وقيادي في الحرس الثوري أمام ما أكد المسؤول أنه حطام الطائرة الذي جمع من على سطح المياه الإقليمية الإيرانية.
  • قال أمير علي حاجي زادة، قائد القوة الجوية في الحرس الثوري الإيراني، خلال البرنامج إن الحطام دليل على أن الطائرة الأمريكية كانت فوق المياه الإقليمية الإيرانية عندما أسقطها الحرس الثوري، وأضاف أنه سيكشف عن المزيد بشأن الحطام في وقت لاحق.
  • قائد القوى الجوية في الحرس الثوري قال للجزيرة: " انتشلنا أجزاء من حطام الطائرة داخل مياهنا الإقليمية ولدينا دلائل قاطعة".
قاعدة إماراتية 
  • الحرس الثوري الإيراني قال إن الطائرة الأمريكية المسيرة انطلقت من قاعدة الظفرة الجوية في دولة الإمارات.
  • ذكر مجلس الأمن القومي الإيراني للجزيرة، أنه لا صحة للأنباء التي تفيد بتلقي طهران رسالة من واشنطن عبر مسقط وقبول المرشد الأعلى لها غير صحيح و"ننفيه بالكامل".
 أمريكا ستتحمل عواقب أي هجوم
  •  وكالة فارس للأنباء قالت، الجمعة، إن إيران أبلغت الولايات المتحدة عبر السفير السويسري بأن واشنطن ستكون مسؤولة عن عواقب أي عمل عسكري ضد إيران.
  • لأن واشنطن وطهران لا تربطهما علاقات رسمية، فإن السفير السويسري في طهران يمثل المصالح الأمريكية في الجمهورية الإسلامية.
  • ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن وزارة الخارجية، التي استدعت السفير، أبلغته أن إيران لا تريد حربا مع الولايات المتحدة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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