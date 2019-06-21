شاهد: إيران تعرض حطام الطائرة الأمريكية التي أسقطتها

عرض التلفزيون الإيراني، الجمعة، ما قال إنها أجزاء من طائرة أمريكية عسكرية مسيرة أسقطتها طهران، الخميس.

دليل إيراني:

عرض التلفزيون الحكومي الإيراني (اريب1) مقابلة مقتضبة بين صحفي وقيادي في الحرس الثوري أمام ما أكد المسؤول أنه حطام الطائرة الذي جمع من على سطح المياه الإقليمية الإيرانية.

قال أمير علي حاجي زادة، قائد القوة الجوية في الحرس الثوري الإيراني، خلال البرنامج إن الحطام دليل على أن الطائرة الأمريكية كانت فوق المياه الإقليمية الإيرانية عندما أسقطها الحرس الثوري، وأضاف أنه سيكشف عن المزيد بشأن الحطام في وقت لاحق.

قائد القوى الجوية في الحرس الثوري قال للجزيرة: " انتشلنا أجزاء من حطام الطائرة داخل مياهنا الإقليمية ولدينا دلائل قاطعة".

قاعدة إماراتية

الحرس الثوري الإيراني قال إن الطائرة الأمريكية المسيرة انطلقت من قاعدة الظفرة الجوية في دولة الإمارات.

ذكر مجلس الأمن القومي الإيراني للجزيرة، أنه لا صحة للأنباء التي تفيد بتلقي طهران رسالة من واشنطن عبر مسقط وقبول المرشد الأعلى لها غير صحيح و"ننفيه بالكامل".

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