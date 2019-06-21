شاهد: آلاف الأردنيين يتظاهرون ضد "صفقة القرن"

نظم آلاف الأردنيين مسيرة في العاصمة عمان اليوم الجمعة للاحتجاج على الخطة الأمريكية للسلام المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن".

التفاصيل:

هتف المحتجون الذين خرجوا من المسجد الحسيني وسط العاصمة الأردنية بعد صلاة الجمعة وبينهم أعضاء قياديون في جبهة العمل الإسلامي التي نظمت المسيرة "يا ترمب يا ترمب ارحل عنا الأردن صامد وما راح يركع".

خرجت مظاهرة أخرى أمام السفارة الأمريكية بعمان رفضا لمؤتمر البحرين وصفقة القرن والتفريط في حقوق الفلسطينيين.

ردد المحتجون هتافات ضد مشاركة الأردن في ورشة العمل التي ستعقد في البحرين يوم الثلاثاء المقبل والتي تصفها واشنطن بأنها استهلال لخطة السلام التي طال تأجيل الكشف عنها.

وهتف المحتجون الغاضبون الذين جمعوا بين الشعارات الموالية للإسلاميين والانتقادات المناوئة للغرب "لا للتطبيع مع إسرائيل. يسقط يسقط مؤتمر البحرين".

رفع بعض المحتجين لافتات كتب عليها "تسقط ورشة البحرين" بينما وقف مئات من قوات الشرطة في مكان قريب وأغلقوا شارعا رئيسيا في قلب وسط المدينة.

خطة ترمب:

قوبلت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي طال انتظارها والتي وصفها الرئيس الأمريكي بأنها "صفقة القرن" بالغضب في الأردن الذي يعيش فيه ملايين السكان من أصل فلسطيني بجانب المواطنين الأردنيين.

لا تزال تفاصيل خطة السلام قليلة ولم يعلن عن الخطة بعد فقد أثارت مخاوف قديمة من أن أية محاولة لتسوية الصراع ستتم بطريقة تناسب إسرائيل بينما تغمط الفلسطينيين حقوقهم على حساب الأردن.

أوطان ليست للبيع:

مراد العضايلة رئيس جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين أكبر جماعة معارضة في الأردن: "جئنا لنقول بصوت واحد كأردنيين إننا نرفض صفقة القرن وورشة البحرين ونرفض أي مشاركة رسمية والذين يشاركون سيصيبهم العار".

عزام الهنيدي، نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، فقد خاطب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا: "أوطاننا ليست للبيع… لا يغرنك تخاذل بعض الأنظمة العربية، ولتعلم أن هذه الأمة أمة جهاد لن تتنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين".

مؤتمر المنامة: