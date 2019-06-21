ترمب يغرد: لهذه الأسباب أوقفت الضربة العسكرية على إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد تامب اليوم الجمعة إنه أوقف ضربة عسكرية على إيران لأن الرد لم يكن ليأتي متناسبا مع إسقاط طهران لطائرة مراقبة أمريكية مسيرة غير مأهولة.

أبرز ما ورد في سلسلة تغريدات لترمب على موقع تويتر:

كنا جاهزين للرد على إيران لكنني قررت وقف الضربة قبل 10 دقائق من تنفيذها.

لم يكن الهجوم متناسبا مع إسقاط طائرة مسيرة غير مأهولة.

لست في عجلة من أمري، وجيشنا يعيد بناء نفسه ومستعد للانطلاق وهو الأفضل عالميا بفارق كبير.

فرضت المزيد من العقوبات على طهران في وقت متأخر أمس.

المستشارين أبلغوني أن الضربات على إيران كانت ستؤدي إلى مقتل 150 شخصا.

لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية ضد الولايات المتحدة والعالم.

إيران أسقطت طائرة مسيرة غير مأهولة يوم الاثنين كانت تحلق فوق المياه الدولية.

طائرة أمريكية مسيرة من طراز غلوبال هوك

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