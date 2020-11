ترمب: مستعد للتفاوض مع إيران من دون أي شروط مسبقة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الجمعة) في مقابلة مع شبكة إن بي سي الأمريكية إنه ليس لدية شروط مسبقة لإجراء محادثات مع إيران.

أبرز ما نقله تشاك تود مراسل إن بي سي عن ترمب:

EXCLUSIVE: In an exclusive interview with Chuck Todd, President Donald Trump says he hadn’t given final approval to Iran strikes, no planes were in the air. pic.twitter.com/qHtTx7Zql5

— Meet the Press (@MeetThePress) June 21, 2019