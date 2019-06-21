ترمب: مستعد للتفاوض مع إيران من دون أي شروط مسبقة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الجمعة) في مقابلة مع شبكة إن بي سي الأمريكية إنه ليس لدية شروط مسبقة لإجراء محادثات مع إيران.
EXCLUSIVE: In an exclusive interview with Chuck Todd, President Donald Trump says he hadn’t given final approval to Iran strikes, no planes were in the air. pic.twitter.com/qHtTx7Zql5
— Meet the Press (@MeetThePress) June 21, 2019
المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، برايان هوك قال إنه من المهم "أن نبذل أقصى ما في وسعنا" لنزع فتيل التوتر مع إيران.
هوك خلال مؤتمر صحفي في الرياض أضاف "مساعينا الدبلوماسية لا تمنح إيران حق الرد بالقوة العسكرية، وعلى إيران أن ترد على جهودنا الدبلوماسية بالدبلوماسية وليس بالقوة العسكرية".
ردا على تصريحات المبعوث الأمريكي قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في حسابه على تويتر إن إيران "ترد على الدبلوماسية بالدبلوماسية وعلى الحرب بالدفاع المستميت".