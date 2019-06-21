برلماني سابق: مرسي اعتذر لي و"جبر بخاطري" (فيديو)

تحدث المهندس أشرف بدر الدين، نائب البرلمان المصري السابق، عن علاقته بالرئيس الراحل محمد مرسي مذكرا بموقف اعتذر له فيه الرئيس و"جبر بخاطره".

ماذا قال بدر الدين؟

اتصل مكتب الرئيس مرسي تليفونيا "برئيس مجلس الشورى" خلال أحد الجلسات ولم يكن باستطاعته الرد فوكلني بالرد على مكتب الرئيس لانشغاله.

أصر مكتب الرئيس على أهمية أن يكون الرد من خلال رئيس مجلس الشورى.

بعد دقائق اتصل بي الرئيس مرسي بنفسه وتكلم معي كلاما طيبا، وبهذا الموقف الإنساني الراقي العظيم أراد أن يعتذر لي "ويجبر خاطري".

مواقف سيف الدين عبد الفتاح

في السياق ذاته الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، المستشار السياسي السابق للرئيس الراحل أحد المواقف التي حدثت معه: