المبعوث الأمريكي لإيران يلتقي نائب وزير الدفاع السعودي

التقى نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان مع المبعوث الأمريكي الخاص لإيران "براين هوك" في الرياض اليوم الجمعة.

التفاصيل:

قال نائب وزير الدفاع السعودي إنه بحث مع هوك "آخر التطورات والأوضاع تجاه الجهود المبذولة للتصدي للنشاطات الإيرانية العدائية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة".

خالد بن سلمان أضاف "تم التأكيد لدى لقائي المبعوث الأمريكي الخاص على دعم المملكة لقرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض العقوبات الصارمة على إيران بسبب انتهاكاتها وأعمالها الإرهابية في المنطقة ومناقشة هجماتها الأخيرة على المملكة".

"رد محسوب"

من جانب آخر قال عدد من كبار الجمهوريين بمجلس النواب الأمريكي، الخميس، إن على الولايات المتحدة أن ترد "ردا محسوبا" على إيران بعد أن اتهمتها واشنطن بإسقاط طائرة مسيرة ومهاجمة ناقلتي نفط.

كيفين مكارثي، زعيم الجمهوريين بمجلس النواب ومايكل مكول وماك ثورنبري وديفين نانز، الأعضاء بالمجلس، قالوا في بيان "هاجمت إيران ملكية أمريكية هجوما مباشرا فوق مياه دولية، وهذا الاستفزاز يجيء بعد أسبوع من مهاجمتها وتدميرها ناقلتين تجاريتين في مياه دولية".

زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، قال إنه قلق من انزلاق أمريكا إلى حرب مع إيران، مشيرا إلى أن هناك حاجة لموافقة الكونغرس لتمويل أي صراع مع إيران.

عبر تشاك شومر عن قلقه من أن "ينجر" الرئيس دونالد ترمب إلى حرب مع إيران وقال إن ثمة حاجة لبدء نقاش مفتوح ولقرار من الكونغرس بشأن التمويل قبل الشروع في أي عملية عسكرية.

شومر قال للصحفيين بعد اجتماع مع كبار مسؤولي الإدارة في البيت الأبيض "الرئيس ربما لا يعتزم الذهاب إلى حرب لكننا قلقون من أن ينجر هو والإدارة إلى حرب".

Last night, Iran shot down a U.S. drone that was in international airspace. Just one more reminder about the need for cutting-edge national defense and military readiness. That’s exactly what the defense legislation the Senate is currently considering would help accomplish. — Leader McConnell (@senatemajldr) June 20, 2019

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