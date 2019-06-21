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المبعوث الأمريكي لإيران يلتقي نائب وزير الدفاع السعودي

المبعوث الأمريكي الخاص لإيران "براين هوك"
المبعوث الأمريكي الخاص لإيران "براين هوك"
21/6/2019

التقى نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان مع المبعوث الأمريكي الخاص لإيران "براين هوك" في الرياض اليوم الجمعة.

التفاصيل:
  • قال نائب وزير الدفاع السعودي إنه بحث مع هوك "آخر التطورات والأوضاع تجاه الجهود المبذولة للتصدي للنشاطات الإيرانية العدائية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة".
  • خالد بن سلمان أضاف "تم التأكيد لدى لقائي المبعوث الأمريكي الخاص على دعم المملكة لقرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض العقوبات الصارمة على إيران بسبب انتهاكاتها وأعمالها الإرهابية في المنطقة ومناقشة هجماتها الأخيرة على المملكة".
 "رد محسوب" 
  • من جانب آخر قال عدد من كبار الجمهوريين بمجلس النواب الأمريكي، الخميس، إن على الولايات المتحدة أن ترد "ردا محسوبا" على إيران بعد أن اتهمتها واشنطن بإسقاط طائرة مسيرة ومهاجمة ناقلتي نفط.
  • كيفين مكارثي، زعيم الجمهوريين بمجلس النواب ومايكل مكول وماك ثورنبري وديفين نانز، الأعضاء بالمجلس، قالوا في بيان "هاجمت إيران ملكية أمريكية هجوما مباشرا فوق مياه دولية، وهذا الاستفزاز يجيء بعد أسبوع من مهاجمتها وتدميرها ناقلتين تجاريتين في مياه دولية".
  • زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، قال إنه قلق من انزلاق أمريكا إلى حرب مع إيران، مشيرا إلى أن هناك حاجة لموافقة الكونغرس لتمويل أي صراع مع إيران.
  • عبر تشاك شومر عن قلقه من أن "ينجر" الرئيس دونالد ترمب إلى حرب مع إيران وقال إن ثمة حاجة لبدء نقاش مفتوح ولقرار من الكونغرس بشأن التمويل قبل الشروع في أي عملية عسكرية.
  • شومر قال للصحفيين بعد اجتماع مع كبار مسؤولي الإدارة في البيت الأبيض "الرئيس ربما لا يعتزم الذهاب إلى حرب لكننا قلقون من أن ينجر هو والإدارة إلى حرب".

بيلوسي تدعو لخفض التصعيد
  • نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى خفض التصعيد مع إيران بعد أن حضر كبار أعضاء الكونغرس إفادة في البيت الأبيض بشأن إسقاط طهران لطائرة أمريكية مسيرة.
  • بيلوسي قالت في بيان "من المهم أن نبقى على تواصل كامل مع حلفائنا وأن نقر بأننا لا نتعامل مع خصم مسؤول وأن نفعل كل ما بوسعنا لخفض التصعيد". وأضافت "هذا موقف خطير وشديد التوتر يتطلب نهجا قويا وذكيا واستراتيجيا وليس متهورا".
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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