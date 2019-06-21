إيران: امتنعنا عن إسقاط طائرة أمريكية تقل 35 عسكريا

قال قائد بالحرس الثوري الإيراني، الجمعة، إن طهران امتنعت عن إسقاط طائرة أمريكية على متنها 35 شخصا كانت ترافق الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها في الخليج.

التفاصيل:

نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن أمير علي حاجي زادة قائد القوة الجوية بالحرس الثوري قوله "كانت هناك طائرة أمريكية من طراز بي-8 على متنها 35 عسكريا مع الطائرة المسيرة في المنطقة".

زادة أضاف: "هذه الطائرة دخلت أيضا مجالنا الجوي وكان من الممكن أن نسقطها لكننا لم نفعل بعد استجابتها لتحذيراتنا".

تعليق رحلات

أصدرت الخطوط الجوية الهولندية "كي إل إم" والخطوط الجوية الأسترالية "كانتاس"، الجمعة، وخطوط "لوفتهانزا" أكبر شركات الطيران الألمانية، قرارا بتعليق رحلاتهما الجوية فوق مضيق هرمز، عقب إسقاط طهران طائرة استطلاع أمريكية، الخميس.

الشركة الهولندية قالت في بيان، إنّ "حادث الطائرة المسيرة هو سبب عدم التحليق فوق مضيق هرمز في الوقت الحالي"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

أعلنت "كانتاس" الأسترالية إنها ستعيد توجيه الرحلات بعيدا عن مضيق هرمز وخليج عمان، على خلفية الحادث ذاته.

الشركة أوضحت أن القرار سيؤثر على رحلاتها بين أستراليا والعاصمة البريطانية لندن.

شركة "لوفتهانزا" أكبر شركات الطيران الألمانية أعلنت، الجمعة، أن طائراتها توقفت عن التحليق فوق أجزاء من إيران.

متحدث باسم "لوفتهانزا" قال إن طائرات الشركة تتفادى مضيق هرمز منذ يوم 20 يونيو حزيران. وأضاف دون الخوض في تفاصيل أن لوفتهانزا مدت الحظر فوق إيران يوم الجمعة.

طيران الإمارات قالت إنها اتخذت تدابير وقائية تشمل تحويل مسار جميع رحلاتها من مناطق صراع محتمل في الشرق الأوسط.

أصدرت هيئة الطيران الاتحادية الأمريكية، الجمعة، أمرا طارئا يمنع شركات الطيران الأمريكية من التحليق في المجال الجوي الذي يتبع إيران فوق مضيق هرمز وخليج عمان.

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