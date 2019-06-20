نتنياهو يدعو العالم إلى دعم واشنطن ضد إيران

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس "الدول المحبة للسلام" إلى دعم الولايات المتحدة في الأزمة الأخيرة مع إيران بعدما أسقطت طهران طائرة أمريكية مسيرة.

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نتنياهو قال في بيان: خلال الساعات الأربع وعشرين الأخيرة، كثفت إيران عدوانها ضد الولايات المتحدة وضدنا جميعا.

نتنياهو: "أكرر دعوتي كل الدول المحبة للسلام الى الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة في جهودها لوقف العدوان الإيراني."

نتنياهو: إسرائيل تقف مع الولايات المتحدة في هذا الأمر.

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