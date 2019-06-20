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نتنياهو يدعو العالم إلى دعم واشنطن ضد إيران

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب(يسار) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب(يسار) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
20/6/2019

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس "الدول المحبة للسلام" إلى دعم الولايات المتحدة في الأزمة الأخيرة مع إيران بعدما أسقطت طهران طائرة أمريكية مسيرة.

التفاصيل
  • نتنياهو قال في بيان: خلال الساعات الأربع وعشرين الأخيرة، كثفت إيران عدوانها ضد الولايات المتحدة وضدنا جميعا.
  • نتنياهو: "أكرر دعوتي كل الدول المحبة للسلام الى الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة في جهودها لوقف العدوان الإيراني."
  • نتنياهو: إسرائيل تقف مع الولايات المتحدة في هذا الأمر.
خلفيات
  • أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة استطلاع أمريكية مسيرة من طراز "غلوبال هوك" أثناء "اختراقها المجال الجوي الإيراني" قرب مضيق هرمز.
  • أكدت الولايات المتحدة إسقاط القوات الإيرانية للطائرة المسيرة، إلا أنها أكد أنها كانت في الأجواء الدولية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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