منظمات غير حكومية تدعو باريس لتعليق بيع السلاح للرياض

دعت عدة منظمات غير حكومية السلطات الفرنسية إلى الاحتذاء بنظيرتها البريطانية التي أعلنت الخميس تعليق منح عقود تسلح جديدة للسعودية خشية استخدام هذا السلاح في اليمن.

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قالت بينيدكت جينروود من منظمة هيومن رايتس ووتش: قرار محكمة الاستئناف بلندن بشأن مبيعات الأسلحة إلى السعودية تاريخي ويوجه رسالة قوية جدا للدول الأوربية، مثل فرنسا، التي تواصل بيع الأسلحة للسعودية رغم الانتهاكات المنهجية ضد المدنيين في اليمن.

جينروود: على الحكومة الفرنسية ان تأخذ العبرة من ذلك وتوقف فورا شحنها للسلاح إلى هذا البلد.

توني فورتين من "مرصد الأسلحة": نبأ جيد يتعين أن يأخذ به القضاء الفرنسي حيث تتم حاليا عدة إجراءات قانونية بهذا الصدد.

قالت لوسي كلاريدج من منظمة العفو الدولية: نحن مستمرون في الدعوة إلى تعليق فوري لكافة شحنات الأسلحة لكافة أطراف النزاع لاستخدامها في اليمن.

منظمة أوكسفام في بيان: حان الوقت للدول المنخرطة في بيع سلاح بما فيها المملكة المتحدة وفرنسا، لمضاعفة الجهد للتوصل إلى اتفاق سلام بدلا من تغذية النزاع بالأسلحة.

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