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مجلس الشيوخ الأمريكي يعطل بيع أسلحة للسعودية في تحد لترمب

مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي
20/6/2019

صوت مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون الخميس لمنع بيع أسلحة أمريكية للسعودية وغيرها من الحلفاء العرب، في تحد للرئيس دونالد ترمب.

أيد مجلس الشيوخ بأغلبية 53 مقابل 45 صوتا ثلاثة قرارات تمنع مبيعات الأسلحة البالغ قيمتها 8.1 مليارات دولار والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق هذا العام، بعدما أخذ عدد من الجمهوريين صف الديموقراطيين.

أبرز تصريحات أعضاء المجلس خلال التصويت

  • السيناتور الديمقراطي بوب مينديز: كيف يمكن لنا أن نواصل بيع الأسلحة الأمريكية للسعودية وهي تقوم باستخدامها باستهداف المدنيين في اليمن.
  • مينديز: لن نسمح لأي حليف بأن يقتل صحفيا ويفلت من العقاب.
  • السيناتور الجمهوري ليندزي غراهام: هناك حد أدنى من الشروط لعلاقة استراتيجية أولها أنه لا يحق لك قتل شخص في قنصلية بلده في بلد آخر.
  • غراهام: ولا يحق لك سجن الناس كما لا يحق لك اعتقال رئيس وزراء دولة أخرى.
  • السيناتور الجمهوري راند بول: لماذا لا نعلق بيع الأسلحة لمدة ستة أشهر
  • السعودية لديها سلاح كاف لتفجير الشرق الأوسط عشر مرات.
  • السيناتور الجمهوري راند بول: في مصر تم انتخاب مرشح الإخوان المسلمين وهذا لم يرق لعدد من دول الشرق الأوسط ولذلك أسقطناه.
  • السيناتور الجمهوري راند بول: إيران قوة شريرة في منطقة الشرق الأوسط ولكن المملكة العربية السعودية كذلك.

 

 

    

المصدر : الجزيرة مباشر
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