مجلس الشيوخ الأمريكي يعطل بيع أسلحة للسعودية في تحد لترمب

صوت مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون الخميس لمنع بيع أسلحة أمريكية للسعودية وغيرها من الحلفاء العرب، في تحد للرئيس دونالد ترمب.

أيد مجلس الشيوخ بأغلبية 53 مقابل 45 صوتا ثلاثة قرارات تمنع مبيعات الأسلحة البالغ قيمتها 8.1 مليارات دولار والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق هذا العام، بعدما أخذ عدد من الجمهوريين صف الديموقراطيين.

أبرز تصريحات أعضاء المجلس خلال التصويت