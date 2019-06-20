كندا تستقبل لاجئين أكثر من أمريكا للمرة الأولى منذ 40 عاما

كشف تحليل أجراه مركز بيو للأبحاث أن عدد اللاجئين الذين قامت كندا بإعادة توطينهم العام الماضي كان أكبر من عدد اللاجئين في الولايات المتحدة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1980.

التفاصيل:

التحليل اعتمد على بيانات مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين.

انخفض عدد اللاجئين الذين قبلتهم الولايات المتحدة من 97 ألف لاجئ في عام 2016 إلى 33 ألفا في عام 2017 ثم إلى 23 ألفا فقط في العام الماضي.

في المقابل قامت كندا بإعادة توطين 28 ألف شخص في 2018، وهو نفس العدد الذي قامت بتوطينه في عام 2017.

تلقت الولايات المتحدة أكبر عدد من طلبات اللجوء في العالم خلال عام 2018 وذلك بتلقيها 254300 طلب لجوء في عام 2018، جاء معظمهم من السلفادور.

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