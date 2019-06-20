فيديو: إيران وأمريكا تتبادلان نشر مقاطع لإسقاط الطائرة المسيرة

تبادلت إيران والولايات المتحدة نشر مقاطع فيديو ومقاطع توضيحية لمسار وإسقاط طائرة أمريكية مسيرة فوق مضيق هرمز.

التفاصيل:

وكالة برس الإيرانية نشرت على صفحتها على تويتر مقطعا توضيحيا يظهر مسار الطائرة وهي تقلع من الإمارات ثم تطير بمحاذاة الساحل الإماراتي إلى أن تمر فوق مضيق هرمز ثم تمضي فوق خليج عمان قبل أن تعود أدراجها وتبدأ رحلة العودة.

حسب المقطع، أسقط الحرس الثوري الإيراني الطائرة قبل نحو نصف ساعة من منتصف الليل بتوقيت غرينتش باستخدام نظام خورداد- 3 الصاروخي للدفاع الجوي.

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كتب على تويتر إنه تم انتشال أجزاء من الطائرة الأمريكية المسيرة التي أسقطتها بلاده، والتي قال إنها أقلعت من الإمارات.

ظريف: الطائرة أقلعت باستخدام تقنية التخفي وانتهكت المجال الجوي الإيراني. تم استهدافها.. قرب جبل مبارك.

ظريف: لقد انتشلنا أجزاء من الطائرة الأمريكية العسكرية المسيرة في مياهنا الإقليمية حيث تم إسقاطها.

ظريف نشر في التغريدة إحداثيات موقع استهداف الطائرة.

سفير إيران بالأمم المتحدة قال في رسالة لمجلس الأمن: إن الطائرة الأمريكية المسيرة دخلت المجال الجوي الإيراني رغم التحذيرات المتكررة في انتهاك سافر للقانون الدولي.

سفير إيران: طهران لا تسعى للحرب ولكن تحتفظ بحق اتخاذ كل الإجراءات المناسبة ضد أي عمل عدائي ينتهك أراضيها.