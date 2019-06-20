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شاهد: الحوثيون يستهدفون منشأة بالسعودية.. وترمب يراقب

رسم يصور طائرة قاصف التي يستخدمها الحوثيون في ضرب أهداف سعودية
رسم يصور طائرة قاصف التي يستخدمها الحوثيون في ضرب أهداف سعودية
20/6/2019

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على تقارير عن ضربة صاروخية على المملكة العربية السعودية.

"نواصل التشاور"
  • المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أضافت في بيان نقلت عنه وكالة بلومبرغ للأنباء قولها" نحن نراقب الوضع عن كثب ونواصل التشاور مع شركائنا وحلفائنا".
  • جماعة الحوثي في اليمن أعلنت،الأربعاء، استهداف محطة كهرباء سعودية في جيزان بصاروخ كروز.
  • قناة (المسيرة) التابعة للحوثيين نقلت عن المتحدث العسكري باسمهم العميد يحيى سريع أن "القوة الصاروخية أطلقت صاروخا من نوع كروز على محطة الكهرباء بالشقيق في جيزان" مؤكدا أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية.
  • المتحدث أضاف قائلا" لاتزال هناك مفاجآت كبيرة قادمة بإذن الله نستهدف من خلالها مواقع أكثر حساسية بالنسبة للنظام السعودي في حال استمر في تصعيده وعدوانه".
  • الحوثيون هددوا، الإثنين الماضي، باستهداف مطارات أبها ونجران وجيزان السعودية، إضافة إلى أهداف حساسة أخرى. 
  • كثف الحوثيون الذين أطاحوا بحكومة منصور هادي المدعومة من السعودية في العاصمة اليمنية صنعاء أواخر عام 2014، هجماتهم بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدن سعودية في الأسبوعين الأخيرين.

https://twitter.com/almasirah/status/1141436408315482113?ref_src=twsrc%5Etfw

خلفيات:  

  • التحالف السعودي الإماراتي في اليمن قال، الأربعاء، إنه أسقط طائرة من دون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة، قبل دخولها المجال الجوي السعودي.
  • شن الحوثيون هجمات بطائرات من دون طيار وصواريخ ضد أهداف في السعودية بشكل مكثف خلال الأسابيع الماضية، وبينها هجوم على مطار أبها في جنوب المملكة قبل أسبوع أدى إلى إصابة 26 شخصا بجروح.
  • تتهم السعودية غريمتها في المنطقة إيران بأنها هي من أمر اليمنيين بشن الهجمات التي تتزامن مع توترات متصاعدة في المنطقة بين طهران وواشنطن، وهجمات على ناقلات نفط قرب مضيق هرمز.
  • يشهد اليمن منذ 2014 نزاعا بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة اليمنية وتصاعدت حدة هذا النزاع مع تدخل التحالف العسكري السعودي الإماراتي في مارس/آذار 2015.
  • تسبب هذا النزاع وخاصة بعد التدخل السعودي الإماراتي في مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية مختلفة، وأدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.
  • لا يزال هناك 3,3 ملايين نازح، فيما يحتاج 24,1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان إلى مساعدة، بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حالياً.
مطار أبها بعد إعلان الحوثيين عن قصفه- 12 يونيو
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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