حميدتي: توصلنا للمسؤول عن فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم

قال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق محمد حمدان حميدتي إن السلطات تمكنت من تحديد هوية المسؤول عن عملية الفض الدامية لاعتصام القيادة في الخرطوم مطلع يونيو/ حزيران الجاري.

أهم تصريحات حميدتي:

توصلنا للشخص الأساسي المتسبب في الموضوع.

ليس هناك من داع لأذكره حتى لا أؤثر في التحقيق.

كل شخص مشارك سواء من القوات النظامية أو مدني سيتم تقديمه لمحكمة علنية.

اعتقلنا لواء يجند أناسا للدعم السريع ويقدم لهم بطاقات.

في بورتسودان تمّ القبض على 23 شخصا يرتدون زي الدعم السريع ويوقفون الناس.

حميدتي اعتبر في وقت سابق أن فض الاعتصام كان "فخا" لقوات الدعم السريع، قائلا إن "زي الدعم السريع متوفر في الأسواق".

تداعيات الفض