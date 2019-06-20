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سياسة

حميدتي: توصلنا للمسؤول عن فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم

نائب رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي"
نائب رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي"
20/6/2019

قال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق محمد حمدان حميدتي إن السلطات تمكنت من تحديد هوية المسؤول عن عملية الفض الدامية لاعتصام القيادة في الخرطوم مطلع يونيو/ حزيران الجاري.

أهم تصريحات حميدتي:
  • توصلنا للشخص الأساسي المتسبب في الموضوع.
  • ليس هناك من داع لأذكره حتى لا أؤثر في التحقيق.
  • كل شخص مشارك سواء من القوات النظامية أو مدني سيتم تقديمه  لمحكمة علنية.
  • اعتقلنا لواء يجند أناسا للدعم السريع ويقدم لهم بطاقات.
  • في بورتسودان تمّ القبض على 23 شخصا يرتدون زي الدعم السريع ويوقفون الناس.
  • حميدتي اعتبر في وقت سابق أن فض الاعتصام كان "فخا" لقوات الدعم السريع، قائلا إن "زي الدعم السريع متوفر في الأسواق".
تداعيات الفض
  • قوى الحرية والتغيير اتهمت قوات الدعم السريع بأنها تقف وراء ما حدث، وعلقت المفاوضات مع المجلس العسكري بشأن الفترة الانتقالية.
  • المجلس العسكري السوداني عبر عن الأسف "للأخطاء التي حدثت" أثناء تفريق المعتصمين، مؤكدا أنه لم يصدر أوامر بذلك، وأعلن عن تشكيل لجنة تحقيق في الحادث.
  • الأربعاء، دعا رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان قوى الحرية والتغيير إلى مفاوضات "من دون شروط" للتوصل الى اتفاق بشأن المرحلة الانتقالية.
  • اليوم الخميس، أعفى المجلس العسكري النائب العام الوليد سيد أحمد من منصبه بعد أيام فقط من نفي الأخير تصريحات المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي بأن "النائب العام ورئيس القضاء عباس علي بابكر شاركا في اجتماع أمني لمناقشة فض اعتصام القيادة العامة للجيش في الخرطوم وقدما المشورة القانونية لتنفيذ المهمة، وهو ما نفاه المسؤولان.
  • النائب العام المقال أشار إلى أنه وجهت إليه الدعوة لحضور اجتماع للمجلس العسكري لمناقشة إشراف النيابة على خطة لتطهير منطقة مجاورة لموقع اعتصام في وسط العاصمة، وأضاف "في حضورنا لم يتم نقاش فض الاعتصام".
  • تم تعيين الوليد أحمد سيد أحمد في منصب النائب العام في 16 أبريل/ نيسان الماضي، بعد أيام من عزل الرئيس السابق عمر البشير.
  • المجلس العسكري عين عبد الله أحمد عبد الله  نائبا عاما جديدا.
  • عبد الله، الذي كان رئيسا للنيابة العامة قطاع الخرطوم، كان رئيسا للجنة التحقيق في أحداث فض ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش.
  • في الثالث من يونيو/ حزيران الجاري، اقتحمت قوات أمنية سودانية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم وفضته بالقوة، وأعلنت لجنة أطباء السودان مقتل 128 شخصا نتيجة عملية الفض، فيما قالت السلطات السودانية إن 61 شخصا قتلوا خلالها.
المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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