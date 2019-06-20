ترمب: إيران ارتكبت خطأ فادحا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن إيران ارتكبت خطأ فادحا بإسقاط طائرة أمريكية بدون طيار فوق مياه الخليج، مضيفا أن العالم سيعرف قريبا إذا ما كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران أم لا

أبرز تصريحات ترمب

إيران ارتكبت خطأ كبيرا والطائرة الأمريكية المسيرة كانت في المجال الجوي الدولي ولدينا ما يوثق ذلك.

ستعرفون قريبا إذا كانت الولايات المتحدة ستضرب إيران.

الطائرة المسيرة كانت غير مسلحة وفوق المياه الدولية بوضوح والأمر كان سيختلف لو كانت تحمل أشخاصا.

يمكن أن تكون إيران أسقطت الطائرة بطريق الخطأ أو أن شخصا غبيا فقد صوابه فعلها.

لا أشعر أن إدارتي تدفعني نحو الصراع بل تفعل عكس ذلك تماما في بعض الحالات.

"هجوم غير مبرر"

وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاغون): الهجوم على الطائرة المسيرة غير مبرر وهي لم تخترق الأجواء الإيرانية وسقطت في المياه الدولية.

البنتاغون: الطائرة الأمريكية المسيرة كانت تحلق فوق خليج عمان عندما أسقطت بصاروخ للحرس الثوري الإيراني.

الجنرال جوزف غواستيلا، قائد القوات الجوية الأمريكية في المنطقة: طائرة الاستطلاع الأمريكية المسيّرة كانت على بعد حوالي 34 كيلومترا من أقرب نقطة في إيران عندما أسقطتها طهران بصاروخ أرض جو فوق مضيق هرمز.

غواستيلا: هذا الهجوم الخطير والتصعيدي هو هجوم غير مسؤول ووقع في منطقة ممرات جوية معروفة بين دبي والإمارات وعُمان، وربما شكّل خطرا على حياة المدنيين الأبرياء.

غواستيلا: الطائرة المسيرة، وهي النسخة التي يملكها سلاح البحرية من طائرة "غلوبال هوك" التي تحلق على ارتفاعات شاهقة، كانت فوق مضيق هرمز عندما أصيبت وسقطت في المياه الدولية.

نشر البنتاغون رسما بيانيا يوضح موقع الطائرة على خارطة مضيق هرمز الذي تمر منه معظم شحنات النفط العالمي.

رسم توضيحي نشره البنتاغون لموقع الطائرة الأمريكية وقت إسقاطها

الأمم المتحدة تحذر

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من خطر اندلاع مواجهة في الخليج.

قال غوتيريش إن العالم لا يحتمل مواجهة في الخليج وندعو كل الأطراف إلى ضبط النفس.

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