الشيوخ الأمريكي يصوت على وقف صفقات بيع أسلحة للسعودية

أعلن سناتور بارز أن مجلس الشيوخ الأمريكي سيصوت، الخميس، على وقف مبيعات أسلحة بقيمة 8,1 مليار دولار للسعودية وحلفاء عرب آخرين لواشنطن، مع تنامي غضب الكونغرس تجاه المملكة.

التفاصيل:

قال روبرت مننديز، كبير الديموقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في المجلس وافق على السماح بإجراء تصويت على وقف 22 صفقة أسلحة يعتبر منتقدون أنها ستفاقم الحرب في اليمن.

مننديز قال في وقت متأخر، الأربعاء، في مجلس الشيوخ "أود أن أشكر مجموعة رعاة مشاريع القرارات هذه من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، وأيضا زعيم الغالبية وموظفينا الذين عملوا بجد في هذه العملية غير المسبوقة".

أعضاء في مجلس الشيوخ بعضهم من الجمهوريين قالوا إنه لا توجد أسس مشروعة لتجاوز الكونغرس الذي يملك حق رفض مبيعات الأسلحة.

يمثل تأييد الحزبين للإجراء تأنيبا نادرا للرئيس من قبل أعضاء في حزبه الجمهوري الذين عادة ما يبدون تأييدا ساحقا لسياساته.

لكن الأمر سيظل عصيا على الكونغرس الذي يحتاج إلى غالبية الثلثين لإبطال فيتو من المرجح أن يستخدمه ترمب ضد أي قرار يتم التصويت عليه بالإيجاب.

يقول محللون إن الأسلحة الأمريكية ستساعد السعودية على تصعيد هجومها في اليمن، حيث يعيش الملايين على حافة الجوع فيما تعتبره الأمم المتحدة أسوأ كارثة إنسانية في العالم.

يقاوم ترمب الدعوات التي تطالب بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات قائلا إن البلدين شريكان استراتيجيان مهمان يمثلان قوة توازن أمام إيران.

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