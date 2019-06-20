إيران بعد إسقاطها طائرة أمريكية: حدودنا خط أحمر

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية انتهاك طائرة مسيرة أمريكية للمجال الجوي لبلادها، وحذرت من عواقب مثل هذه التحركات "الاستفزازية".

"ردنا سيكون قويا"

نقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، عباس موسوي قوله إن "أي انتهاكات لحدود إيران مدانة بشدة… نحذر من عواقب مثل هذه الإجراءات غير القانونية والاستفزازية".

حملت الخارجية الإيرانية، واشنطن مسؤولية أي تداعيات لإسقاط طائرة التجسس التي حاولت تجاوز مجالها.

الخارجية الإيرانية قالت "ردنا سيكون قويا على أي اختراق لمجالنا الجوي أو انتهاكات لحدودنا".

رد الحرس الثوري

القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، قال، الخميس، إن انتهاك حدود جمهورية إيران الإسلامية "يمثل خطنا الأحمر".

سلامي تحدث بعد أن أعلن الحرس الثوري إسقاط طائرة مسيرة أمريكية اخترقت المجال الجوي الإيراني على الساحل الجنوبي.

اللواء سلامي أشار في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" إلى أن هذه "رسالة واضحة وقاطعة بأن المدافعين عن الوطن الإسلامي جاهزون للرد على كل عدوان أجنبي، وردنا سيكون قاطعا وجازما ".

سلامي: نحن لا نسعى إلى الحرب لكننا في أتم الجاهزية إذا ما وقعت الحرب.

سلامي: نحذر الأعداء من أي اعتداء في هذه المرحلة ونؤكد لهم أنه يمكننا الوصول لهم أينما كانوا.

خلفيات:

إيران قالت، الخميس، إن قوات الحرس الثوري أسقطت طائرة مسيرة أمريكية كانت تحلق فوق جنوب إيران، وهو ما أثار مخاوف من نشوب مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة.

الحرس الثوري، قال إن الطائرة المسيرة "تم إسقاطها بنيران الدفاع الجوي للقوة الجوفضائية للحرس الثوري" في محافظة جنوب إيران تطل على مضيق هرمز- وفق التلفزيون الرسمي برس تي.في ووكالة الأنباء الرسمية (ارنا).

التلفزيون الرسمي والوكالة، أوضحا أن الطائرة وهي من طراز غلوبال هوك (تصنعها الشركة الأمريكية نورثروب غرونمان) أسقطت في منطقة " كوه مبارك" التابعة لمحافظة هرزمكان بعد أن اخترقت أجواء الجمهورية الإسلامية الإيرانية.