أردوغان لا يتوقع عقوبات أمريكية على تركيا بسبب صواريخ إس-400

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي إنه لا يتوقع أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا بسبب عزمها شراء منظومة صواريخ إس-400 الروسية.

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