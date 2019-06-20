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أردوغان لا يتوقع عقوبات أمريكية على تركيا بسبب صواريخ إس-400

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
20/6/2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي إنه لا يتوقع أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا بسبب عزمها شراء منظومة صواريخ إس-400 الروسية.

التفاصيل:
  • أردوغان: لا أرى أي إمكانية لمثل هذه العقوبات.
  • أردوغان: بكل صراحة وصدق، علاقاتنا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في وضع يمكنني من القول عنه إنه جيد للغاية…ففي حالة وقوع أي مشكلات، نجري اتصالات هاتفية على الفور.
  • أردوغان: عندما نجري محادثات مع المسؤولين الأقل مرتبة من ترمب، نرى أن العديد لا يستطيعون التوافق مع مسؤولينا، وأحد الأمثلة على ذلك هو (صفقة) إس-400.
  • أردوغان: شراء منظومة صواريخ إس-400 الروسية بات أمرا محسوما، وعلى الولايات المتحدة التفكير مليا قبل فرض عقوبات على عضو في حلف شمال الأطلسي.
  • أردوغان: في حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات، سيكون لدينا عقوباتنا الخاصة بنا.
  • أردوغان: تركيا أرادت شراء صواريخ باتريوت من الولايات المتحدة لكن العرض كان لا يقارن بأي شكل من الأشكال مع نظيره الروسي.
  • أردوغان: تركيا ستلجأ إلى المحاكم الدولية وستطالب باسترداد المبالغ التي سبق أن دفعتها لشراء مقاتلات إف-35 إذا لزم الأمر.
  • الرئيس التركي قال قبل أيام إنه سيناقش مسألة الصواريخ الروسية مع نظيره الأمريكي خلال قمة مجموعة العشرين المقبلة والمقرر عقدها في اليابان في نهاية يونيو/ حزيران.
  • يحتدم الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة منذ أشهر بشأن شراء تركيا للصواريخ الروسية، وتقول واشنطن إن منظومة إس-400 يمكن أن تشكل تهديدا لمقاتلات إف-35، وهي طائرة تساعد تركيا في انتاجها وتعتزم شراءها، كما أن هذه الصواريخ لا تتوافق مع شبكة الدفاع الخاصة بحلف شمال الأطلسي.
  • واشنطن هددت مرارا بفرض عقوبات ضد أنقرة ما لم تتراجع الأخيرة عن صفقة شراء منظومة إس-400، التي قال أردوغان إن تسليمها سيبدأ في النصف الأول من يوليو/ تموز المقبل.
  • واشنطن أمهلت تركيا حتى نهاية شهر يوليو/ تموز للعدول عن شراء النظام الصاروخي الروسي.
المصدر : رويترز
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