ليبيا.. قوات الوفاق تسقط طائرة إماراتية مسيرة تابعة لحفتر(فيديو)

أعلن قطاع الدفاع الجوي بمصراته التابع لحكومة الوفاق الليبي، أن دفاعات المنطقة العسكرية الغربية التابعة له أسقطت طائرة مسيرة تحمل شعار دولة الإمارات بمحور السواني، جنوب غربي طرابلس.

يأتي ذلك في وقت تحرز فيه قوات الوفاق تقدمًا في عدة محاور، فيما دعت الولايات المتحدة مختلف الأطراف لوقف التصعيد والعودة لمسار المفاوضات بإشراف أممي، وأبدت واشنطن قلقها الشديد من القصف الذي استهدفت المنشآت النفطية.

وكان مراسل الجزيرة في طرابلس، قد نقل عن مصادر ميدانية قولها إن قوات حكومة الوفاق هاجمت قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر في محاور عدة، منها المطار والسواني جنوبي العاصمة، ودخلت مطارها.

طائرة مسيرة إماراتية:

مصادر بقوات حكومة الوفاق الليبية: الدفاعات الجوية بالمنطقة العسكرية الغربية أسقطت طائرة إماراتية مسيرة جنوبي طرابلس.

الصور أظهرت حطام الطائرة وهو يحمل كتابات باللغة الإنجليزية تشير إلى أنها صنعت في دولة الإمارات.

الناطق باسم الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني محمد قنونو قال إن قوات الوفاق تحركت في محاور اليرموك والرملة ووادي الربيع وعين زارة والأحياء البرية والسواني جنوبي طرابلس في تنسيق محكم.

قنونو: قوات الوفاق مشطت مناطق واسعة دمرت فيها مدرعة إماراتية وآليات لقوات حفتر واستحوذت على أخرى.

"الوفاق" تدخل مطار طرابلس:

مصادر ميدانية قالت إن قوات حكومة الوفاق هاجمت قوات حفتر في عدة محاور، منها المطار والسواني جنوبي العاصمة طرابلس، ودخلت مطارها.

قائد في قوات حكومة الوفاق: قواتنا تقدمت في محاور عدة جنوب العاصمة الليبية واستولت على آليات لقوات حفتر.

يخيم هدوء حذر على مناطق جنوب طرابلس عقب اشتباكات بين قوات الوفاق وقوات حفتر أوقعت قتلى من الطرفين.

قوات الوفاق حققت تقدمًا في محوري مطار طرابلس وصلاح الدين، بينما تكثف قوات حفتر قصفها بقذائف الهاون والدبابات.

انفجار في درنة:

مصدر طبي وسكان قالوا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد إن ما لا يقل عن 18 شخصا أصيبوا في انفجار سيارتين ملغومتين استهدفتا وحدة عسكرية تابعة لقوات حفتر في مدينة درنة شرقي ليبيا.

مدينة درنة كانت تسيطر عليها جماعات مجلس شورى مجاهدي درنة منذ عام 2011 قبل أن تعلن قوات حفتر سيطرتها عليها بالكامل عام 2018.

مقتل الترهوني:

وسائل إعلام ليبية مقربة من اللواء حفتر، أعلنت مقتل خالد نجم الترهوني الضابط بنظام القذافي السابق بمحور خلة الفرجان جنوبي العاصمة طرابلس، وذلك في اشتباكات مع قوات حكومة الوفاق.

الترهوني كان رفيقًا للمعتصم نجل العقيد الراحل معمر القذافي في جبهة البريقة عام 2011، وفق وسائل إعلام ليبية.

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