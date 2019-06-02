قطر تتحفظ على بياني قمتي مكة العربية والخليجية: ما الأسباب؟

أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأحد، تحفظ بلاده على بياني القمتين الخليجية والعربية في مكة المكرمة.

جاء ذلك في تصريحات آل ثاني لقناة "الجزيرة" ولفضائية "التلفزيون العربي".

ماذا قال؟

قطر تتحفظ على بياني القمتين العربية والخليجية، لأن بعض بنودهما تتعارض مع السياسة الخارجية للدوحة، ولأنهما لم يقرا وفق الإجراءات المعهودة.

كنا نتمنى من قمم مكة أن تضع أسس الحوار لخفض التوتر مع إيران.

البيانان أدانا إيران دون الإشارة إلى سياسة وسطية للتحدث معها.

البيانان تبنيا سياسة واشنطن تجاه إيران وليس سياسة تضع جيرتنا معها بالاعتبار.

بيان القمتين الخليجية والعربية كانا جاهزين مسبقا ولم يتم التشاور حولهما.

قمتا مكة تجاهلتا القضايا المهمة في المنطقة كقضية فلسطين والحرب في ليبيا واليمن.

بيان القمة الخليجية تحدث عن خليج موحد لكن أين هو في ظل استمرار حصار قطر؟

بيان القمة الإسلامية كان ليغفل القضية الفلسطينية لولا طلب من الوفد الفلسطيني.

قطر لا توافق على ما يناقض ثوابت القضية الفلسطينية ولن نقبل بتجاوز الفلسطينيين.

دعمنا حكومة الوفاق الليبية لكن هناك دولا تعترف بها وتدعم قوات أخرى.

دول الحصار ضغطت على أطراف إقليمية للوقوف ضدنا فالصومال يعاقب لعلاقته معنا.

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