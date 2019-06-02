غضب على تويتر بعد انقطاع الكهرباء 15 ساعة جنوبي السعودية

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة السعودية (الأحد) عودة التيار الكهربائي في المناطق الجنوبية بعد انقطاع مفاجئ استمر لأكثر من 15 ساعة، أثار استياء السكان وموجة غضب على منصات التواصل.

وقالت الوزارة على موقعها في تويتر، إنه تم إعادة الخدمة إلى جميع المشتركين في المناطق التي تأثرت بسبب انقطاع التيار الكهربائي "ونجدد اعتذارنا لجميع المتضررين، ونؤكد على دورنا في مراقبة مزود الخدمة واتخاذ جميع الإجراءات لمنع حدوث ذلك مرة أخرى".

وقبل ساعات كانت الوزارة أعلنت عودة الخدمة إلى ما يقارب ٩٤% من المشتركين الذين تأثروا بانقطاع الكهرباء في المنطقة الجنوبية "ونعمل بشكلٍ حثيث على إعادة الخدمة لجميع المشتركين خلال وقتٍ قصير".

نود الإفادة بأنه تم إعادة الخدمة إلى ما يقارب ٩٤% من المشتركين الذين تأثروا بانقطاع الكهرباء في المنطقة الجنوبية من المملكة، ونعمل بشكلٍ حثيث على إعادة الخدمة لجميع المشتركين خلال وقتٍ قصير إن شاء الله. — وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) June 2, 2019

انقطاع الكهرباء:

كانت وسائل إعلام محلية قد أفادت أن انقطاع التيار الكهربائي في مناطق نجران وجازان وعسير جنوبي السعودية، بدأ منذ الخامسة من مساء أمس السبت.

انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطل العمل بمرافق حيوية، بينها عدد من المستشفيات ومحطات الوقود.

#السعودية_للكهرباء تجدد اعتذارها للمشتركين لانقطاع الخدمة في بعض المناطق الجنوبية بسبب سوء الأحوال الجوية في محافظات أثرت على محافظات ومدن وقرى أخرى غير متأثرة بالأحوال الجوية لترابط الشبكة، وفرقنا الفنية الميدانية تعمل على إعادة الخدمة تدريجيا. pic.twitter.com/9WXt7ePtmQ — السعودية للكهرباء (@ALKAHRABA) June 1, 2019

الشركة السعودية للكهرباء اعتذرت للمشتركين عن انقطاع الخدمة في بعض المناطق الجنوبية، وأرجعت ذلك إلى سوء الأحوال الجوية، وأكدت أن فرقها الفنية بدأت تعمل لإعادة الخدمة.

وزير الطاقة خالد الفالح اعتذر في بيان عن انقطاع الكهرباء عن المنطقة الجنوبية، وقال إنه ناتج عن عُطل فني طارئ وإنه يجري تفعيل خطة طوارئ لمواجهة عوائق هذا الانقطاع، ووعد بمحاسبة المقصرين.

أعتذر شخصياً لكافة قاطني المناطق التي انقطعت عنها الكهرباء في جنوب المملكة الغالي علينا، نتيجة عُطل فنّي طارئ، وأؤكد لكم بأنني وزملائي في الوزارة نتابع الجهود الحثيثة لإعادة الخدمة، حيث تم تفعيل خطة الطوارئ لاتخاذ الإجراءات التي تُمكّن من مواجهة العوائق التي أدت إلى هذا الانقطاع، — خالد الفالح|Khalid Al Falih (@Khalid_AlFalih) June 1, 2019

أبناء المنطقة الجنوبية تداولوا نبأ وفاة شخص بعد انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان، واستخدام سيارات الإسعاف بديلًا للعناية المركزة، لكن وزارة الصحة نفت في بيان أن تكون الوفاة ناتجة عن انقطاع الكهرباء، وقالت إن الوفاة طبيعية.

وسائل إعلام محلية أفادت بأن المولدات الكهربائية في مستشفى الأمير محمد بن ناصر لم تعمل، وأن الأهالي طالبوا بفتح تحقيق في عدم تشغيلها.

رئيس منظمة القسط لحقوق الإنسان يحيى عسيري قال إن انقطاع الكهرباء عن جنوبي السعودية يدل على فشل الخطط البديلة، كما يدل على الفساد المستشري في قمة السلطة، مشيرًا إلى محدودية المحاسبة والمساءلة.

https://twitter.com/wa9_94/status/1134960891462639623?ref_src=twsrc%5Etfw

غضب على منصات التواصل:

انهالت شكاوى سكان الجنوب بسبب انقطاع الخدمة، وأفطر الآلاف السبت على ضوء الجوالات والشموع في انتظار حل من الكهرباء لإعادة التيار وممارسة الحياة الطبيعية.

حسب السكان، الشركة لم تتحرك بالشكل المناسب لمواجهة هذه الأعطال المتكررة، وهاجم مغردون سعوديون، المسؤولين في شركة الكهرباء.

ناشطون أبدوا سخطهم الشديد تجاه غياب خطط الطوارئ لدى وزارة الطاقة، وبلديات المناطق، قائلين إن محاسبة المقصرين أولوية بعد إعادة التيار.

مستخدمو مواقع التواصل تداولوا مقطعا مصورًا بعد انقطاع الكهرباء في المنطقة الجنوبية، يبين الزحام الشديد والتكدس أمام محطات الوقود والصرافات الآلية التي لم ينقطع عنها التيار الكهربائي.

ناشطون دشنوا هاشتاجات عبروا فيها عن غضبهم بسبب انقطاع التيار الكهربائي في الجنوب لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة، أبرزهم هاشتاج "#الكهربا_مقطوعه_في_الجنوب" ونشروا من خلاله عدة مقاطع مصورة للأزمة من بينها أعمدة كهرباء مشتعلة، ومرضى تم نقلهم لسيارات إسعاف بديلة عن غرف العناية المركزة بعد انقطاع التيار الكهربائي عن إحدى المستشفيات.

في فبراير/شباط 2017، أعلنت الرياض أن الشركة السعودية للكهرباء أنجزت جزءا كبيرا من مشروع محطة ضباء الخضراء لتوليد الكهرباء بمنطقة تبوك التي تعد من أكبر المحطات على مستوى العالم تعمل بنظام دمج الطاقة الشمسية مع الدورة المركبة.

https://twitter.com/Al_Slamh_/status/1135040445845823488?ref_src=twsrc%5Etfw

ترا ابداً الوضع مافي اي شي يضحك صح بالبدايه كنا نضحك لانو ماتوقعنا بتطول لهادرجه بس الحين الوضع صار كارثه ومصيبه متخيلين انو فيه ناس بالمستشفيات تحت الاجهزه وحالتهم حرجه واللي بالعنايه وناس كثير مره كثير بحاجه لكهرب!!!!!!!!

#الكهربا_مقطوعه_في_الجنوب — ً (@_la67) June 2, 2019

https://twitter.com/justsmile_2010/status/1135026726210330626?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/M_alyami/status/1135018311190745089?ref_src=twsrc%5Etfw

#الكهربا_مقطوعه_في_الجنوب ما حصل كااااارثة

٣ مناطق تربط لتعتمد على محطة تغذية واحدة!!! و كل هالمناطق على خط الحرب! ما فكرتم في أي طارئ؟

المستشفيات بدون تيار تضرر المرضى رجال الأمن من العصر في الشوارع الاجهزة الكهربائية احترقت المتاجر و المولات اغلقت المحطات متعطلة — A h m e d (@DrAjeebi) June 2, 2019

https://twitter.com/hsauf77/status/1135040416426991617?ref_src=twsrc%5Etfw

#الكهربا_مقطوعه_في_الجنوب

الجنوب ماتطلع ترند الا في الشينه يا انقطاع كهرب ياصواريخ 😂😂 — سحر (@s__awadh) June 2, 2019