غضب على تويتر بعد انقطاع الكهرباء 15 ساعة جنوبي السعودية

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة السعودية (الأحد) عودة التيار الكهربائي في المناطق الجنوبية بعد انقطاع مفاجئ استمر لأكثر من 15 ساعة، أثار استياء السكان وموجة غضب على منصات التواصل.
وقالت الوزارة على موقعها في تويتر، إنه تم إعادة الخدمة إلى جميع المشتركين في المناطق التي تأثرت بسبب انقطاع التيار الكهربائي "ونجدد اعتذارنا لجميع المتضررين، ونؤكد على دورنا في مراقبة مزود الخدمة واتخاذ جميع الإجراءات لمنع حدوث ذلك مرة أخرى".
وقبل ساعات كانت الوزارة أعلنت عودة الخدمة إلى ما يقارب ٩٤% من المشتركين الذين تأثروا بانقطاع الكهرباء في المنطقة الجنوبية "ونعمل بشكلٍ حثيث على إعادة الخدمة لجميع المشتركين خلال وقتٍ قصير".
نود الإفادة بأنه تم إعادة الخدمة إلى ما يقارب ٩٤% من المشتركين الذين تأثروا بانقطاع الكهرباء في المنطقة الجنوبية من المملكة، ونعمل بشكلٍ حثيث على إعادة الخدمة لجميع المشتركين خلال وقتٍ قصير إن شاء الله.
— وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) June 2, 2019
#السعودية_للكهرباء تجدد اعتذارها للمشتركين لانقطاع الخدمة في بعض المناطق الجنوبية بسبب سوء الأحوال الجوية في محافظات أثرت على محافظات ومدن وقرى أخرى غير متأثرة بالأحوال الجوية لترابط الشبكة، وفرقنا الفنية الميدانية تعمل على إعادة الخدمة تدريجيا. pic.twitter.com/9WXt7ePtmQ
— السعودية للكهرباء (@ALKAHRABA) June 1, 2019
أعتذر شخصياً لكافة قاطني المناطق التي انقطعت عنها الكهرباء في جنوب المملكة الغالي علينا، نتيجة عُطل فنّي طارئ، وأؤكد لكم بأنني وزملائي في الوزارة نتابع الجهود الحثيثة لإعادة الخدمة، حيث تم تفعيل خطة الطوارئ لاتخاذ الإجراءات التي تُمكّن من مواجهة العوائق التي أدت إلى هذا الانقطاع،
— خالد الفالح|Khalid Al Falih (@Khalid_AlFalih) June 1, 2019
https://twitter.com/wa9_94/status/1134960891462639623?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/Al_Slamh_/status/1135040445845823488?ref_src=twsrc%5Etfw
ترا ابداً الوضع مافي اي شي يضحك صح بالبدايه كنا نضحك لانو ماتوقعنا بتطول لهادرجه بس الحين الوضع صار كارثه ومصيبه متخيلين انو فيه ناس بالمستشفيات تحت الاجهزه وحالتهم حرجه واللي بالعنايه وناس كثير مره كثير بحاجه لكهرب!!!!!!!!
#الكهربا_مقطوعه_في_الجنوب
— ً (@_la67) June 2, 2019
https://twitter.com/justsmile_2010/status/1135026726210330626?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/M_alyami/status/1135018311190745089?ref_src=twsrc%5Etfw
#الكهربا_مقطوعه_في_الجنوب ما حصل كااااارثة
٣ مناطق تربط لتعتمد على محطة تغذية واحدة!!! و كل هالمناطق على خط الحرب! ما فكرتم في أي طارئ؟
المستشفيات بدون تيار تضرر المرضى رجال الأمن من العصر في الشوارع الاجهزة الكهربائية احترقت المتاجر و المولات اغلقت المحطات متعطلة
— A h m e d (@DrAjeebi) June 2, 2019
https://twitter.com/hsauf77/status/1135040416426991617?ref_src=twsrc%5Etfw
#الكهربا_مقطوعه_في_الجنوب
الجنوب ماتطلع ترند الا في الشينه يا انقطاع كهرب ياصواريخ 😂😂
— سحر (@s__awadh) June 2, 2019
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
عندي غسيل كلى بعد المغرب ومو عارف كيف اروح علشان البنزين منتهي والمحطات واقفه بسبب #الكهربا_مقطوعه_في_الجنوب
— راجح الحربي (@rajehh086) June 1, 2019